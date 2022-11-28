Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'den transfer ve yabancı kuralı yanıtı
Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlı takımın transfer politikasına dair açıklamalarda bulundu.
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, TRT Spor'da transfere ilişkin konuştu.
Yabancı kuralı ile ilgili açıklamada bulunan Çebi, "Biz bu sezon başında kuralın değişmesini istedik, olmaz dediler. Biz de ona göre transfer yaptık. Gelecek sezon yabancı oyuncu sayısının artmamasını ve 7+4 olmasını istiyoruz. Bu talebimizi TFF'ye resmi olarak ileteceğiz" ifadelerini kullandı.
Transferde adı geçen Kaan Ayhan ve Onur Bulut için de konuşan siyah-beyazlıların başkanı, "Kaan Ayhan ve Onur Bulut gündemimizde yok" dedi.
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