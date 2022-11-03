Beşiktaş Kulübü Başkanı Çebi, futbol takımıyla bir araya geldi
Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 5 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak futbol takımıyla buluştu.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, başkan Çebi'nin yanı sıra asbaşkan Emre Kocadağ ile Beşiktaş Futbol AŞ Genel Müdürü ve Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı'nın da katıldıkları yemekte teknik direktör Şenol Güneş, teknik ekip ve futbolcular yer aldı.
Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlı futbol takımına Galatasaray derbisinde başarılar diledi.
Başkan Çebi ve teknik direktör Şenol Güneş, kulübe kongre üyesi olan futbolcular Necip Uysal ile Cenk Tosun'a üyelik kartlarını verdi.
Yemekte fizyoterapist Cumhur Erol ile malzeme sorumlusu Erdal Erdem'in doğum günleri de kutlandı.
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