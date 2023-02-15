Beşiktaş Kulübü Futbol Okulları'ndaki 5 futbolcu yaşamını yitirdi

Beşiktaş Kulübü, futbol okullarında eğitim gören 5 futbolcunun Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremde hayatını kaybettiğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15 Şubat 2023 - 12:56
Beşiktaş Kulübü Futbol Okulları'ndaki 5 futbolcu yaşamını yitirdi
Abone Ol google-news

Beşiktaş Kulübü, Türkiye'yi yasa boğan deprem felaketinde futbol okullarında eğitim gören 5 genç futbolcusunu kaybettiğini açıkladı.

Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:

"Beşiktaş JK Adana Futbol Okulumuzda eğitim alan Aras Çınar Görgenç ile Tuna Usluğlu, Beşiktaş JK Adıyaman Futbol Okulumuzda eğitim alan Davut Solmaz, Mehmet Ali Aslan ve Erdem Anıl Öksüz'ü yaşanan deprem felaketinde kaybettiğimizi büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Vefat eden sporcularımıza Allah'tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve tüm ülkemize başsağlığı dileriz."


beşiktaş kahramanmaraş deprem

İlgili Haberler

Beşiktaşlı Cenk Tosun, depremzede Cavit ile Antalya'da buluştu

Beşiktaşlı Cenk Tosun, depremzede Cavit ile Antalya'da buluştu
Beşiktaşlı futbolcu Ersin Destanoğlu depremzedelere moral verdi

Beşiktaşlı futbolcu Ersin Destanoğlu depremzedelere moral verdi
Beşiktaşlı futbolcu Josef De Souza Mersin'de depremzedeleri ziyaret etti

Beşiktaşlı futbolcu Josef De Souza Mersin'de depremzedeleri ziyaret etti

En Çok Okunan Haberler