Beşiktaşlı futbolcu Ersin Destanoğlu depremzedelere moral verdi

Süper Lig ekibi Beşiktaş'ın kalecisi Ersin Destanoğlu, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremden etkilenen yurttaşlara destek oldu.

AA
Yayınlanma: 13 Şubat 2023 - 20:57
Beşiktaşlı futbolcu Ersin Destanoğlu depremzedelere moral verdi
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Beşiktaş’ın kalecisi Ersin Destanoğlu İzmir'in Çeşme ilçesinde bir otele ailesiyle birlikte yerleştirilen 16 yaşındaki Adil Güroğlu ile görüntülü görüşerek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

ERSİN'DEN DEPREMZEDELERE DESTEK

Çeşme Belediye Spor Kulübü'nde antrenör olarak görev yapan Doğukan Aktaş, Beşiktaş kalecisi Ersin Destanoğlu ile yaptığı görüşmede depremzedeleri ilçede ağırladıklarını söyledi. Bunun üzerine Destanoğlu, Aktaş'a gençlerle görüşmek istediğini iletti.

Aktaş, daha önceden yaptığı görüşmede ailesiyle birlikte Çeşme'de bir otele yerleştirilen ve Beşiktaş taraftarı olan Adil Güroğlu ile Destanoğlu'nu görüntülü görüştürdü. Güroğlu'na geçmiş olsun dileklerini ileten Ersin, imzalı formasını göndereceği sözünü verdi.


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