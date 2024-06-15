Beşiktaş Kulübünde bayramlaşma töreni yapıldı
Beşiktaş Kulübünde geleneksel bayramlaşma töreni yapıldı.
Beşiktaş Kulübünde, Kurban Bayramı dolayısıyla gelenekselleşen bayramlaşma töreni gerçekleştirildi.
Tüpraş Stadyumu'nda düzenlenen törene, kulüp başkanı Hasan Arat, yönetim kurulu ve kongre üyeleri, yönetim kurulu danışmanı Bradley Friedel ile siyah-beyazlı sporcular katıldı.
Başkan Hasan Arat, törende yaptığı konuşmada şunları kaydetti:
"Alt yaş grubundaki sporcular, bizim camiamız için çok kıymetli. Her bayram gerçekleştirdiğimiz bu etkinliği de devam ettireceğiz. Amatör şubelerimizde değerli başarılar elde etmiş sporcularımızla beraber olmaktan gururluyum. Bu sporcularımız Beşiktaş'ın geleceğidir. Onlara sahip çıkalım. Bu göreve belli bir süre için geldik. Bu görev aynı zamanda vatan görevidir. Beşiktaş camiasının her türlü birlik ve beraberliğe ihtiyacı var. Bütün spor faaliyetlerimizin sezon başlangıcında desteklerinizi bekliyoruz. Bu birlik ve beraberliği tüm Türkiye'ye gösterelim. Tüm Türkiye'nin ve Beşiktaş camiasının bayramını kutlarım. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum."
Hasan Arat, törene katılan farklı branş ve yaştaki sporcularla sohbet etti.
Spor Haberleri
- Beşiktaş, Gabriel Paulista'yı resmen duyurdu
- Şanlıurfaspor'da Mehmet Giray dönemi başladı
- Beşiktaş Kulübünde bayramlaşma töreni yapıldı
- Anadolu Efes ilk transferini açıkladı
- Vincenzo Montella'dan Arda Güler sözleri
- Fenerbahçe'de Batshuayi gelişmesi
- Hakan Çalhanoğlu'dan EURO 2024 değerlendirmesi
- Milli Takım'ın Uluslar Ligi maçlarının yeri belli oldu
- Fenerbahçe Beko transferde mutlu sona yakın
- Matija Sarkic kimdir?
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Özgür Özel'i içeri sokmayacaklar...'
- 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 'SMA' eylemi
- Siirt'te hasat başladı: Suyu 34 ülkeye ihraç ediliyor
- Türkiye'nin ünlü fabrikası üretimi durdurdu
- MHP'li üst düzey isimden 'Sinan Ateş' iddiası
- 'İstifası istenen' AKP'li isimden savunma
- 635 bin TL'ye satılan daire gündem oldu
- AKP'den 'CHP ile ittifak' açıklaması
- ‘Servet Vergisi’ şart
- Erdoğan'dan 'suç ortağı' ve 'ittifak' açıklaması