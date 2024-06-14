Yayınlanma: 14.06.2024 - 11:24

Güncelleme: 14.06.2024 - 12:18

Teknik direktör arayışında mutlu sona ulaşan Beşiktaş'ta Giovanni van Bronckhorst dönemi resmen başladı. Hollandalı hoca, Yönetim Kurulu Danışmanı Brad Friedel ve Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, düzenlenen imza töreninde açıklamalarda bulundu.

Hasan Arat'ın açıklamaları şöyle:

"Giovanni kendini kanıtlamış bir isim. Hepimizin tanıdığı ve saygı duyduğu bir Futbol insanıdır. Kulübümüz için en uygun isimlerden biri olduğuna inancımız tamdır. Teknik direktörümüz Giovanni van Bronckhorst ve yardımcısı Gastel'e hoş geldiniz diyorum. Türkiye'nin en büyük kulübü Beşiktaş'a hoş geldiniz.

AVRUPA KUPASI MESAJI

Sezon başında oynayacağı Avrupa Ligi play-off turu bizim çok önemli. Hocamızın bu tura takımımızı en iyi şekilde hazırlayacağına inanıyoruz.

"GIO YOLUN AÇIK OLSUN"

Sevgili Gio, senin ve sporcularımızın yolu açık olsun şansı bol olsun. Önümüzdeki hafta sonu bayram başlıyor. Türkiye'de bayram çok önemlidir. Biz Beşiktaşlılar ile yarın buluşacağız. Şimdiden tüm Beşiktaşlıların tüm vatandaşlarımızın bayramını kutluyorum Gio, yolun açık şansın bol olsun.

Çok büyük sorumluluklarımız var. Bu sorumlulukların bilincinde en uygun kişi Gio'ydu. Bizlerden çok hocamız ve sporcularındır artık sahne. Şunu unutmayın Beşiktaş çok güçlü bir takımla gelecek.

Çok geniş bir coğrayfayada çok alternatifli çalışıyoruz. Maliyetler bizim için önemli, doğru yerlere doğru transferler önemli. Hocamız beğendiği futbolcular var takımda onlar yerini koruyacak. Bi yandan satış planlaması yaparken bir yaandan da o önemli yerlere güçlü oyuncuları almak için planlar yapıyoruz. Hüeyin Bey ile Brad çok sıkı çalışıyor. Burası bizim şirketimiz değil biz buraya Beşiktaşıların oylarıyla geldik. Biz onların bize verdiği güvene karşılık vermek zorundayız. Biliyorsunuz geçtiğimiz sene çok travmatikti. Bu travmadan kurtulup bir an önce Gio ile birlikte çok güçlü bir takım planlamak istiyoruz. Beşiktaş'ın hayrı neyse o konuda başarılı olacağımızı düşnüüyorum. Çok titiz olduğumuzu bilmenizi istiyorum, planlıyız. Plan ve programımız var. Hep birlikte camiamıza sahip çıkalım. Camiamızı yıpratmak isteyenlere müdahale edelim. Takımımıza sahip çıkalım. Bu işler kolay işler değil. Sahadaki neticelere göre de her şey belli olur.

PAULISTA TRANSFERİ

Bizim hiçbir transferimiz bu koordinasyon dışında olamaz. Hocamız istediği en önemli alternatiflerden biriydi Paulista. Geçtiğimiz ocak ayı son saniyede Atletico Madrid'e gitti. İstiyorduk zaten kendisini. Hocamızın da çok istediğini gördük. Sanırım onunla ilgili de yarın kulübümüzden havadisleri alırsınız."

Brad Friedel'in açıklamaları:

"Burada bulunmaktan dolayı çok mutlu ve gururluyum. Belki 5 haftadır görüşmemiz oldu. Beşiktaş ailesini değiştirmekten ziyade aileyi güçlendirmeye geldim. Harika bir hocamız ve harika bir teknik ekibimiz olacak. Bir analiz platformu, oyuncu izleme stratejisi ve kadromuza her anlamda yardımcı olacak bir yapı getirmeye geldim. Oyuncuları ligde bakıp değerlendirebileceğimiz. Global anlamda da küresel anlamda da bir ağ oluşturacağız. Tekrar Türkiye'de olmak çok güzel.

Bazı yabancı futbolcuların ayrılması gerekecek. Kendi sistemimize uyacak futbolcuları hocamız belirleyecektir. Bu şekilde şampiyon olacak kadroyu kuracağız."

Giovanni van Bronckhorst'un açıklamaları şöyle:

"Sayın başkan çok teşekkür ediyorum sıcak karşılamanız için. Burada olmaktan çok memnunum. Kulübün ne kadar büyük olduğunu zaten biliyordum. Onlarla tanışmak konusunda sabırsızım. Elimizden geleni yapacağız Beşiktaş'ı başarıya ulaştırmak için. Bu güzel kulüpte görevime başlamak için sabırsızlanıyorum.

Beşiktaş'taki herkesin çok çalışması çok önemli. Mücadele edeceğiz bu kesin. Zaferler için savaşan bir takımın mücadele etmesi lazım. Sezona Ağustos'ta başlamış olacağız. İlk günden itibaren çalışmalarımız olacak herkese bu noktada ihtiacımız var. Serdar Hoca gibi isimlerden faydalanacağız. Çok güvende hissediyorum. Bu enerjiye ihtiyacımız var.

RYAN KENT İDDİALARI

Getirebileceğimiz oyuncularla ilgili çalışmalara başladık. Beni gelecek ve gidecek oyuncularla ilgili konuşurken çok fazla bulamayacaksınız.

"ÇOK ÇALIŞACAĞIZ"

Yeni bir sezona başlıyoruz. Geçen sezondan çok fazla maç izledim. Ligin zirvesindeki iki takımla çok puan farkı oluştu. Sezonun son bölümünde takımın kupaya ne kadar odaklandığını gördüm ve kupayı kazandıklarından dolayı çok mutlu oldum. Uzun bir sezon olacak ama hayatta meydan okumalar vardır. Bu meydan okumada çok gurur duyulacak bir takım yaratacağız ve sahada bunu göstereceğiz. Güçlü bir taraftar grubumuz çok iyi bir takımımız var. 1 Temmuz'dan itibaren elimizden geleni yapacağız. Çok çalışacağız. Sonunda da hedeflediğimiz yerde olmalıyız.

SEMİH KILIÇSOY AÇIKLAMASI

Orkun Kökçü dediğiniz gibi benimle ilk performansını gösterdi. Çok iyi bir oyuncu. Feyenoord'da oynamanın ne demek olduğunu biliyorlardı. Burada da akademimiz çok güçlü. Semih buna bir örnek. Genç olmanız A takımda oynamak için yetersiz olduğunuz anlamına gelmez. Sahada gençlerle antrenman yapmam gerekiyor. Ama bir konu çok net Beşiktaş altyapı oyuncuları A takımda oynama konsunda çok heyecanlılar. Onlar bizim için çok büyük anlam ifade ediyor. Onlar taraftarın içinden gelmiş gibi olurlar. A takımımıza katılacak altyapı futbolcular konusunda çok heyecanlıyım.

"BU SENE FARKLI BİR SEZON OLACAK"

Çok fazla maçını izledim takımın, nasıl oynadığını gördüm. Brad ile birlikte takıma kazandıracağımız oyuncuları belirleyeceğiz. Tüm oyuncularımız herkes ligde daha iyi olmak isteyecektir. Bu sene farklı bir sezon olacak. Oyuncularımıza da taktiklerimizle yardımcı olacağız. Geçen sezon, nasıl oynamamız gerektiği konusunda kafamda çok net bir fikir oluşturdu.

"BENİM İÇİN ÖNEMLİ OLAN YÜZDE 100 HAZIR OLMAKTIR"

Daha öncede de dediğim gibi çok net bir oyun sistemi ve yapımız olması lazım. Daha önce dediğim gibi çok iyi hocalarla bir sistem içerisinde büyüdüm bu nedenle disiplin ve odağımızın olması çok iyi olacaktır. Herkes istediği şeyi yapmaya kalkarsa sert bir kişiliğe bürünebilirim. Benim için önemli olan yüzde 100 hazır olmaktır. Benim için önemli olan başarılı olmaktır ve bunun yolu antrenmandan geçer.

"BEN ŞU ANDAN İTİBAREN BİR KARTALIM"

Ben de şu andan itibaren bir kartalım. Taraftarlarımız da beni çok iyi karşıladılar. Ben de onlardan biriyim. Taraftarların kulübümüz için önemini biliyorum. Maçlarda onların desteğine ihtiyacımız var. Sıcak karşılamaları için çok teşekkür ediyorum. Evimizde oynayacağımız ilk maçı sabırsızlıkla bekliyorum.

"FARKLI SANTRFOR TİPLERİYLE OYNAMAYI SEVERİM"

Esnekliği severim, farklı santrfor tipleriyle oynamayı severim. Kadroya baktığımız zaman bu rolü oynayabilecek birçok oyuncumuz olduğunu görüyoruz. Kadro yapısından memnunum ama daha derine inmemiz lazım."