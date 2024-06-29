Beşiktaş Kulübünün eski yöneticilerinden Berkan Gocay hayatını kaybetti
Beşiktaş Kulübünün eski yöneticilerinden Berkan Gocay hayatını kaybetti.
Beşiktaş Kulübünün eski yönetim kurulu üyelerinden Berkan Gocay (62) vefat etti.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, bir süredir tedavi gören Gocay'ın hayatını kaybettiği belirtilirken şu ifadeler kullanıldı:
"Eski yönetim kurulu üyemiz Berkan Gocay'ın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Kulübümüze hizmetlerini her daim saygıyla hatırlayacağımız Berkan Gocay'a Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı dileriz."
Spor Haberleri
- Beşiktaş'ın eski yöneticisi Gocay hayatını kaybetti
- Copa America'dan sonra Di Maria'yı inşallah alacağız
- TFF, 6 kulübe daha lisans verdi
- F1 Avusturya GP'sinin sprint turunda Verstappen kazandı
- Galatasaray, Hakim Ziyech'i KAP'a bildirdi
- Real Madrid, Joselu'nun takımdan ayrıldığını açıkladı
- 102 kez milli olan Bülent Korkmaz isyan etti!
- Beşiktaş, Salih Uçan ile uzattı
- Türkiye - Avusturya maçının hakemi belli oldu!
- Josef de Souza, Başakşehir'den ayrıldı
En Çok Okunan Haberler
-
- Havuza girmek isteyen kadınlara tehdit
- 'Kariyerim boyunca böyle bir şey görmedim'
- 'Bunu yapacak kişi Ali Koç'tur'
- Koray Aydın'ın ekibinden ilk istifa
- 'Fahrettin Koca istifasını sundu'
- MİT Gerçeği
- 'Kafasına çuval geçirildiğinde anlayacak...'
- Bakan Vedat Işıkhan'a 29 bin lira zam!
- Alkol 'ahlaksızlık' oldu
- Elektriğe büyük zam!