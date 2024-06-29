Beşiktaş Kulübünün eski yöneticilerinden Berkan Gocay hayatını kaybetti.

Yayınlanma: 29.06.2024 - 00:53

Güncelleme: 29.06.2024 - 00:53

Beşiktaş Kulübünün eski yönetim kurulu üyelerinden Berkan Gocay (62) vefat etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, bir süredir tedavi gören Gocay'ın hayatını kaybettiği belirtilirken şu ifadeler kullanıldı:

"Eski yönetim kurulu üyemiz Berkan Gocay'ın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Kulübümüze hizmetlerini her daim saygıyla hatırlayacağımız Berkan Gocay'a Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı dileriz."