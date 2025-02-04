Beşiktaş kupada Kırklarelispor'u rahat geçti! Goller ikinci yarıda geldi!
Ziraat Türkiye Kupası D Grubu ikinci hafta maçında Beşiktaş, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda TFF 2. Lig ekibi Kırklarelispor'u 2-0 mağlup etti.
Ziraat Türkiye Kupası D Grubu ikinci hafta maçında Beşiktaş, TFF 2. Lig ekibi Kırklarelispor'u konuk etti.
Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Siyah-Beyazlılar 2-0 kazandı.
İlk yarısı 0-0 beraberlikle sonuçlanan maçta Beşiktaş'a galibiyeti getiren 62. dakikada Ernest Muçi ve 79. dakikada Joao Mario kaydetti.
Mücadele Beşiktaş'ın 2-0 üstünlüğüyle sonuçlanırken ilk haftada da Sivasspor'u deplasmanda 1-0 yenen Siyah Beyazlılar, kupada ikide iki yaparak 6 puana ulaştı.
İlk haftada evinde Bodrum FK ile 4-4 berabere kalan Kırklarelispor ise bu sonucun ardından 1 puanda kaldı.
Beşiktaş, kupanın bir sonraki maçında Antalyaspor'a konuk olacak. Kırklarelispor ise Kocaelispor'u ağırlayacak.
Süper Lig'de ise Beşiktaş, haftayı BAY geçecek. TFF 2. Lig'de Kırklarelispor ise Altınordu'ya konuk olacak.
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