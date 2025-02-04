Beşiktaş kupada Kırklarelispor'u rahat geçti! Goller ikinci yarıda geldi!

Yayınlanma: 04.02.2025 - 22:28

Güncelleme: 04.02.2025 - 22:28

Ziraat Türkiye Kupası D Grubu ikinci hafta maçında Beşiktaş, TFF 2. Lig ekibi Kırklarelispor'u konuk etti.

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Siyah-Beyazlılar 2-0 kazandı.

İlk yarısı 0-0 beraberlikle sonuçlanan maçta Beşiktaş'a galibiyeti getiren 62. dakikada Ernest Muçi ve 79. dakikada Joao Mario kaydetti.

Mücadele Beşiktaş'ın 2-0 üstünlüğüyle sonuçlanırken ilk haftada da Sivasspor'u deplasmanda 1-0 yenen Siyah Beyazlılar, kupada ikide iki yaparak 6 puana ulaştı.

İlk haftada evinde Bodrum FK ile 4-4 berabere kalan Kırklarelispor ise bu sonucun ardından 1 puanda kaldı.

Beşiktaş, kupanın bir sonraki maçında Antalyaspor'a konuk olacak. Kırklarelispor ise Kocaelispor'u ağırlayacak.

Süper Lig'de ise Beşiktaş, haftayı BAY geçecek. TFF 2. Lig'de Kırklarelispor ise Altınordu'ya konuk olacak.