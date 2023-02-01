Beşiktaş maçı öncesi Sivas'ta zemin incelendi
Süper Lig'in 23. haftasında 4 Şubat Cumartesi günü sahasında Beşiktaş ile yapacağı maç öncesinde Sivas 4 Eylül Stadyumu'nun zemini incelendi.
Demir Grup Sivasspor'un Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında 4 Şubat Cumartesi günü sahasında Beşiktaş ile yapacağı maç öncesinde Sivas 4 Eylül Stadyumu'nun zemini incelendi.
Sivas 4 Eylül Stadyumu zeminindeki bakım çalışmalarının ardından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) çim zemin denetçisi Hakan Cemal Aydın, stadyumu inceledi. Zemindeki çimleri kontrol eden Aydın, bazı ölçümler yaptı.
İnceleme sırasında Sivasspor Kulübü Asbaşkanı Faruk Taşseten ile bazı kulüp yetkilileri de hazır bulundu.
TFF'nin Beşiktaş maçının Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanıp oynanmayacağı ile ilgili kararını kulübe bildireceği belirtildi.
Bu arada stadyum çimleri "agril" adı verilen özel örtüyle korunuyor.
Sivasspor, Sivas 4 Eylül Stadyumu zeminindeki bakım çalışmaları nedeniyle Ziraat Türkiye Kupası son 16 turundaki TECO Karacabey Belediyespor maçını Kayseri'deki RGH Enertük Enerji Stadyumu'nda, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasındaki Adana Demirspor maçını ise Yeni Malatya Stadyumu'nda oynamıştı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Ünlü iş insanının 24 yaşındaki kızı evinde ölü bulundu
- Erdoğan'a şarkılı yanıt
- Çataklı itirafını görmezden geldiler
- Başkonsolosluk kapatıldı, randevular iptal edildi
- Citroen, Retromobile 2023'te geleceğe ışık tutuyor
- Elektrikli otomobil satışları arttı
- Yaşlı kadını herkesten gizlediler
- 'Kırkının çıkmasını bekliyoruz...'
- Erdoğan'dan grubuna sitem: Hakkımı helal etmiyorum
- Emek ve Özgürlük İttifakı’nın adayını açıklayacağı tarih