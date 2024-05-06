Beşiktaş maçında sakatlanmıştı: Fenerbahçe'den İsmail Yüksek kararı!
Süper Lig'in 34. haftasında oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde sakatlanan milli futbolcu İsmail Yüksek'in tedavisinin Sırbistan'da devam edeceği kaydedildi.
Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'nin formda olan oyuncularından İsmail Yüksek, Beşiktaş maçında yaşadığı sakatlığın ardından sezonu kapattı.
Ayak bileği bağında kopma tespit edilen milli futbolcunun tedavisi Sırbistan'da devam edecek.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; bugün saat 18.45'te tedavisi için Sırbistan'a gidecek olan İsmail Yüksek, 10 gün boyunca Sırbistan'da kalacak, tedavisi dünyaca ünlü spor hekimi Andreja Milutinovic tarafından yapılacak.
İSTANBUL'DA TEDAVİ OLMAK İSTEMEDİ
Öte yandan İsmail Yüksek'in, tedavisinin İstanbul'da olmasını istemediği ifada edildi.
47 MAÇTA FORMA GİYDİ
25 yaşındaki futbolcu, bu sezon 47 maçta forma giydi ve 1 gol 5 asistlik performans sergiledi.
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