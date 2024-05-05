Fenerbahçe'nin rekorunu kırdı: Galatasaray'dan zirve yarışında farklı galibiyet! Galatasaray 6-1 Sivasspor

Yayınlanma: 05.05.2024 - 18:02

Güncelleme: 05.05.2024 - 20:56

Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray, sahasında Sivasspor ile karşı karşıya geldi. Rams Park'taki mücadeleyi Galatasaray 6-1'lik skorla kazandı.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 11 ve 60'ta Hakim Ziyech, 38 ve 73'te Dries Mertens ve 59 ile 85'te Mauro Icardi attı. Sivasspor'un golü 54. dakikada Caner Osmanpaşa'dan geldi.

FENERBAHÇE'NİN REKORUNU KIRDI

Galatasaray, bu sonuçla birlikte Fenerbahçe'nin ligde en çok puan toplayan takım (93) rekorunu kırdı.

Sivasspor karşısındaki galibiyetle birlikte Galatasaray, puanını 96'a yükseltti. Sarı-kırmızılılar, şampiyonluk yolundaki takipçisi Fenerbahçe ile olan puan farkını maç fazlasıyla 7'e yükseltti. Sivasspor, 48 puanda kaldı.

Galatasaray, ligin bir sonraki haftasında Fatih Karagümrük deplasmanına gidecek. Sivasspor, sahasında Başakşehir'i ağırlayacak.

Karşılaşmadan dakikalar | Galatasaray 6-1 Sivasspor

90' Sivasspor'da Samba Camara rakibine yaptığı müdahale sonucu sarı kart gördü.

89' Bu kez hızlı gelen ev sahibi ekipte Icardi, sol kanattaki Kerem'i gördü. Kerem bekletmeden şutunu çekti ancak top kaleyi bulmadı.

88' Rakibinden sıyrılan Tete ceza yayı üstünden kaleyi denedi. Top kalenin yanından dışarıya gitti.

87' Sivasspor'da Bengali-Fode Koita sol kanatta bomboş durumdaki arkadaşını düşündü ancak pası Muslera'da kaldı.

85' GOL | Kerem Aktürkoğlu'nun ceza sahası içine kullandığı serbest vuruşta kalabalık içinden sıyrılıp dışarıya çıkan Icardi düzgün bir vuruşla topu ağlara yolladı.

82' Sarı-kırmızılılarda Lucas Torreira ve Hakim Ziyech oyundan alındı. Tete ve Carlos Vinicius oyuna girdi.

81' GOL İPTAL | Galatasaray, Icardi ile altıncı golü buldu ancak Arda Kardeşler, Icardi'nin Ali Şaşal'ın elinden alıp attığı golde faul tespit etti.

77' Sivasspor'da İbrahim Akdağ ve Murat Paluli oyundan alındı. Kerem Atakan Kesgin ve Mijo Caktas oyuna girdi.

74' Galatasaray'da Dries Mertens, Victor Nelsson ve Kerem Demirbay oyundan alındı. Kerem Aktürkoğlu, Davinson Sanchez ve Berkan Kutlu oyuna girdi.

73' GOL | Barış Alper Yılmaz'ın aşırtma pasında Icardi topu kafayla Mertens'in önüne indirdi. Belçikalı oyuncu harika bir vuruşla topu köşeden ağlara yolladı.

70' GOL İPTAL | Charilaos Charisis'in pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Rey Manaj topu düzgün bir vuruşla köşeden ağlara yolladı. VAR incelemesi sonrası Rey Manaj'ın attığı GOL ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

64' Derrick Köhn'ün sol kanattan ortasında Mauro Icardi'nin yerden seken topa vuruşu farklı şekilde dışarıda.

63' Hızlı çıkan konuk ekipte Koita'nın sağdan pasında Charilaos Charisis kaleyi düşündü. Top direğin yanından dışarıya gitti.

62' Sivasspor'da Koita sağ çaprazdan ceza yayı üzerinde şutunu çekti. Top kaleyi bulmadı.

60' GOL | İyi paslarla gelen Galatasaray'da Lucas Torreira aradan Icardi'yi düşündü ancak savunma topun. geçmesine izin vermedi. Topu önünde bulan Ziyech uzaktan müthiş bir şut çıkararak topu ağlara yolladı.

59' GOL | Sağ kanattan gelen ortada rakibinden kurtulan Icardi tek dokunuşla Ali Şaşal Vural'ı çaresiz bıraktı.

54' GOL | Turgunbayev'in kullandığı köşe vuruşunda Rey Manaj kafayla arkaya aşırttı. Caner Osmanpaşa arka direğe seken topa dokunarak topu ağlara yolladı.

53' Ceza sahası içinde topu alan Ziyech sol çaprazdan vurdu ancak Ali Şaşal gole izin vermedi.

49' Hakim Ziyech'in koşu gösteren Mertens'e klas pasında Ali Şaşal kalesinden çıkıp topu aldı.

47' Sağ kanattan çevrilen topta Mertens gelişine kaleyi düşündü. Savunmaya çarpan top üst ağlarda kaldı.

46' Sivasspor'da Caner Osmanpaşa ve Turgunbayev oyuna girerken, Achilleas Poungouras ve Bartuğ Elmaz oyundan alındı.

44' Sivasspor hızlı çıkmak istedi ancak Arda Kardeşler, Bartuğ Elmaz'ın topu elle kontrol ettiğini işaret etti.

42' Abdülkerim'in derin pasında ceza sahası içine sarkan Köhn rakibi Achilleas Poungouras'tan sıyrılamadı.

38' GOL | Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz'ın sol kanattan içeriye çevirdiği topta Mertens kale önünde tek vuruşla topu ağlara yolladı.

37' İbrahim'in ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Uğur Çiftçi'nin kale önüne çevirdiği top Nelsson'dan döndü.

33' Galatasaray penaltı bekliyor. Sol kanatta Köhn'ün çıkardı pasta Icardi şutunu çektiği anda iki kişi arasında yerde kaldı. Hakem oyunu devam ettirdi.

32' Hakim Ziyech'in ceza sahası içine kavisli ortasında savunma başarılı.

28' Sivasspor'da Uğur Çiftçi, Dries Mertens'e yaptığı hareketin ardından sarı kart gördü.

26' DIŞARIDA! Ceza sahası içinde Icardi'nin çıkardığı topa Torreira ayak içiyle gelişine vurdu. Top kalenin üstünden dışarıya gitti.

23' Sol kanatta Uğur Çiftçi'nin getirdiği topta Manaj ceza sahası içinde rakibinden sıyrılıp kale önüne çevirdi. Muslera iyi uzayıp arka direğe giden topa sahip oldu.

22' Mertens'in sol kanattan ortasında Kerem Demirbay'ın kale önünde kafa vuruşu kaleyi bulmadı. Kerem Demirbay pozisyonun ardından korner bekliyor.

18' Hakim Ziyech'in pasında topu alan Köhn uzaklardan kaleyi denedi. Top farklı şekilde dışarıda.

16' Hızlı çıkan Sivasspor'da Charilaos Charisis sağ çaprazdan kaleyi denedi. Top kaleyi bulmadı.

13' Ceza sahası içine gönderilen yüksek topta topu alan Manaj'ın vuruşu Derrick Köhn'den döndü.

11' GOL | İyi paslarla gelen Galatasaray'da Barış Alper sol kanattan ceza sahası içine girdi. Barış Alper Yılmaz'ın ceza sahası içine çıkardığı pasta Ziyech düzgün bir vuruşla topu köşeden ağlara yolladı.

6' Barış Alper Yılmaz'ın pasında Köhn son çizgiden ortaladı. Kerem Demirbay'ın kafa vuruşu farklı şekilde dışarıya gitti.

4' Koita'nın indirdiği topta çok uzaklardan kaleyi deneyen Manaj'ın sert şutu kaleyi bulmadı.

2' Nelsson'un savunma arkasına sarkan Icardi'ye uzun pası Ali Şaşal Vural'da kaldı.

1' Mücadelede ilk düdük çaldı.