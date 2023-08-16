Beşiktaş Milot Rashica transferini açıkladı!

Yayınlanma: 16.08.2023 - 19:11

Güncelleme: 16.08.2023 - 19:11

Beşiktaş, geçen sezonu Galatasaray'da geçiren ve bonservisi Norwich City'de bulunan Milot Rashica'yı kadrosuna kattığını açıkladı.

İstanbul Boğazı'nın en güzel yerinde, huzur içinde.



Hoş geldin Rashica ?? pic.twitter.com/l6Xd7DsOo3 — Beşiktaş JK (@Besiktas) August 16, 2023

İşte Beşiktaş'ın açıklaması:

"Profesyonel futbolcu Milot Rashica transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Norwich City FC kulübüne toplam transfer bedeli olarak 5.250.000 Avro ödenecektir. Oyuncu ile 2023-2024 sezonundan başlamak üzere 4 sezon için anlaşmaya varılmıştır. "