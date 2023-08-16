Beşiktaş Milot Rashica transferini açıkladı!
Beşiktaş, geçen sezonu Galatasaray'da kiralık olarak geçiren Milot Rashica'nın transferini açıkladı.
Beşiktaş, geçen sezonu Galatasaray'da geçiren ve bonservisi Norwich City'de bulunan Milot Rashica'yı kadrosuna kattığını açıkladı.
İstanbul Boğazı'nın en güzel yerinde, huzur içinde.— Beşiktaş JK (@Besiktas) August 16, 2023
Hoş geldin Rashica ?? pic.twitter.com/l6Xd7DsOo3
İşte Beşiktaş'ın açıklaması:
"Profesyonel futbolcu Milot Rashica transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Norwich City FC kulübüne toplam transfer bedeli olarak 5.250.000 Avro ödenecektir. Oyuncu ile 2023-2024 sezonundan başlamak üzere 4 sezon için anlaşmaya varılmıştır. "
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