Beşiktaş Milot Rashica transferini açıkladı!

Beşiktaş, geçen sezonu Galatasaray'da kiralık olarak geçiren Milot Rashica'nın transferini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.08.2023 - 19:11
Beşiktaş Milot Rashica transferini açıkladı!
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Beşiktaş, geçen sezonu Galatasaray'da geçiren ve bonservisi Norwich City'de bulunan Milot Rashica'yı kadrosuna kattığını açıkladı.

İşte Beşiktaş'ın açıklaması:

"Profesyonel futbolcu Milot Rashica transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Norwich City FC kulübüne toplam transfer bedeli olarak 5.250.000 Avro ödenecektir. Oyuncu ile 2023-2024 sezonundan başlamak üzere 4 sezon için anlaşmaya varılmıştır. "


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