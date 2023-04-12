Beşiktaş özel maçta Atletico Madrid'i 2-0 ile geçti!

Beşiktaş, özel maçta Atletico Madrid'i 2-0 mağlup etti. Siyah-beyazlıların golleri Gedson Fernandes ve Kevin N'Koudou'dan geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.04.2023 - 22:34
Beşiktaş özel maçta Atletico Madrid'i 2-0 ile geçti!
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Beşiktaş, 'Bırakmam Seni Türkiyem' kampanyası kapsamında Atletico Madrid ile özel maçta karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar, Vodafone Park'taki maçı 2-0'lık skorla kazandı.

Beşiktaş'a karşılaşmada galibiyeti getiren golleri 25. dakikada Gedson Fernandes ve 88. dakikada Kevin N'Koudou attı.

Bu karşılaşmadan elde edilecek tüm gelir, Beşiktaş'ın deprem bölgesinde yapacağı okullarda kullanılacak.

Beşiktaş, ligin 29. haftasında pazar günü Trabzonspor deplasmanına konuk olacak. Atletico Madrid ise La Liga'nın 29. haftasında Almeria'yı ağırlayacak.


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