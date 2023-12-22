Beşiktaş, PFDK'ye sevk edildi

Yayınlanma: 22.12.2023 - 18:56

Güncelleme: 22.12.2023 - 18:56

TFF'den yapılan açıklamaya göre Hukuk Müşavirliği, Beşiktaş'ın Corendon Alanyaspor ile oynadığı karşılaşmada taraftarlarının sebep olduğu "çirkin ve kötü tezahürat" nedeniyle disiplin kuruluna verdi.