Beşiktaş resmen açıkladı: Serkan Reçber göreve başladı!

18.09.2025 16:10:00
Beşiktaş, Futbol A Takımı Genel Koordinatörlüğü görevinde Serkan Reçber'in çalışmalara başladığını açıkladı.

Beşiktaş, Futbol A Takımı Genel Koordinatörlüğü görevine Serkan Reçber'in getirildiğini duyurdu. Reçber'in çalışmalara başladığının belirtildiği açıklamada,, teknik direktör Sergen Yalçın'la birlikte görüldüğü fotoğrafa yer verildi. 

Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"Başkanımız Serdal Adalı’nın dün Tüpraş Stadyumu’nda düzenlediği basın toplantısında Futbol A Takımı Genel Koordinatörlüğü görevine getirildiğini duyurduğu Serkan Reçber, bugün itibarıyla çalışmalara başlamıştır.

Serkan Reçber’e çalışmalarında başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

