Adı Beşiktaş ile anılmıştı: Fenerbahçe'den İsmail Yüksek kararı!

Fenerbahçe'de önceki sezon forma şansı bulmakta zorlanan İsmail Yüksek, bu sezona ise daha istikrarlı bir başlangıç yaptı ve ilk 11'deki yerini geri alacağının sinyallerini verdi.

Transfer döneminin son günlerinde adı Beşiktaş ile anılan sarı lacivertli oyuncu, kendisine gelen teklifleri geri çevirerek ayrılmak istemedi.

Sabah'ta yer alan habere göre; Fenerbahçe'nin 1-0 galip ayrıldığı Trabzonspor maçında ilk 11'de yer alan ve başarılı performansıyla dikkat çeken İsmail Yüksek için yönetim kritik bir karar aldı.

Sözleşmesi geçtiğimiz mart ayında 2028'e kadar uzatılan İsmail'in maaşına da zam yapılmıştı.

Haberde, 26 yaşındaki futbolcunun kontratının yenileneceği ve maaşına bir kez daha zam yapılacağı belirtildi.