Serdal Adalı açıkladı: Beşiktaş'ta yeni dönem!

17.09.2025 12:24:00
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, siyah-beyazlı takımın Futbol A Takım Genel Koordinatörünü açıkladı.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, yeni sezon ve kulüp gündemine dair açıklamalarda bulunmak üzere Tüpraş Stadyumu Moda Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.

Adalı, Serkan Reçber ile Futbol A Takımı Genel Koordinatörü görevi için anlaşıldığını duyurdu.

Serdal Adalı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Serkan Reçber ile de Futbol A Takımı Genel Koordinatörü olarak anlaşmış bulunuyoruz. Kendisi benim bugüne kadar benim Ümraniye'de yapmış olduğum işleri yapacak. Takımımız, teknik heyetimiz ve yönetim arasında köprü görevi görecek. Yeni scout direktörümüz Edouard Graf da görevine devam edecek."

İlgili Konular: #beşiktaş #serdal adalı #Serkan Reçber

