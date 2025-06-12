Cumhuriyet Gazetesi Logo
Beşiktaş resmi teklifi yaptı: Napoli'den Anguissa kararı!

Beşiktaş resmi teklifi yaptı: Napoli'den Anguissa kararı!

12.06.2025 09:50:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Beşiktaş resmi teklifi yaptı: Napoli'den Anguissa kararı!

Beşiktaş'ın Napoli'de forma giyen orta saha oyuncusu Frank Anguissa için resmi teklif yaptığı fakat İtalyan ekibinin rakamı az bularak teklifi reddettiği iddia edildi.

Gelecek sezona güçlü bir kadro kurarak girmek isteyen Trendyol Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Siyah-Beyazlı takım, İtalya Serie A Ligi ekiplerinden Napoli'de forma giyen Frank Anguissa'yı kadrosuna katmak istiyor.

10 MİLYON EURO'LUK TEKLİF

İtalyan gazeteci Matteo Moretto'nun haberine göre; Beşiktaş yönetimi, Kamerunlu merkez orta saha oyuncusu için kulübüne 10 milyon Euro'luk bir teklif yaptı ancak bu teklif reddedildi.

TEKLİF KABUL EDİLMEDİ

Haberin detayında, İtalyan kulübünün 29 yaşındaki yıldız futbolcu için daha fazla bonservis bedeli istediği belirtildi.

Ayrıca, Beşiktaş'ın dışında Arap kulüplerinin de Frank Anguissa ile ilgilendiği ifade edildi.

Bu sezon Napoli ile 37 karşılaşmaya çıkan Kamerunlu yıldız 6 gol ve 5 asist kaydetti.

Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 27 milyon Euro olan Frank Anguissa, Kamerun Milli Takım formasını da 60 kez giyip 5 gol ve 2 asist ile oynadı.


İlgili Konular: #beşiktaş #napoli #Frank Anguissa

İlgili Haberler

Anadolu Efes, Beşiktaş Fibabanka karşısında öne geçti!
Anadolu Efes, Beşiktaş Fibabanka karşısında öne geçti! Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı finalinde Anadolu Efes, konuk ettiği Beşiktaş Fibabanka'yı 94- 87 mağlup etti ve seride 2-1 öne geçti.
Beşiktaş'tan Osayi-Samuel açıklaması
Beşiktaş'tan Osayi-Samuel açıklaması Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Fenerbahçe ile yollarını ayırmaya hazırlanan Bright Osayi-Samuel için yapılan transfer görüşmeleriyle ilgili konuştu. Adalı, oyuncunun talep ettiği 2.5 milyon Euro'yu veremeyeceklerini ancak belirlenen bütçe çerçevesinde bir anlaşma sağlanabileceğini söyledi.
Beşiktaş'ta ayrılık: Rus ekibiyle anlaşma sağlandı!
Beşiktaş'ta ayrılık: Rus ekibiyle anlaşma sağlandı! Beşiktaş'ın Zaynutdinov transferi için Rus ekibi Dinamo Moskova ile anlaşma sağladığı iddia edildi.