Beşiktaş resmi teklifi yaptı: Napoli'den Anguissa kararı!

Gelecek sezona güçlü bir kadro kurarak girmek isteyen Trendyol Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Siyah-Beyazlı takım, İtalya Serie A Ligi ekiplerinden Napoli'de forma giyen Frank Anguissa'yı kadrosuna katmak istiyor.

10 MİLYON EURO'LUK TEKLİF

İtalyan gazeteci Matteo Moretto'nun haberine göre; Beşiktaş yönetimi, Kamerunlu merkez orta saha oyuncusu için kulübüne 10 milyon Euro'luk bir teklif yaptı ancak bu teklif reddedildi.

TEKLİF KABUL EDİLMEDİ

Haberin detayında, İtalyan kulübünün 29 yaşındaki yıldız futbolcu için daha fazla bonservis bedeli istediği belirtildi.

Ayrıca, Beşiktaş'ın dışında Arap kulüplerinin de Frank Anguissa ile ilgilendiği ifade edildi.

Bu sezon Napoli ile 37 karşılaşmaya çıkan Kamerunlu yıldız 6 gol ve 5 asist kaydetti.

Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 27 milyon Euro olan Frank Anguissa, Kamerun Milli Takım formasını da 60 kez giyip 5 gol ve 2 asist ile oynadı.



