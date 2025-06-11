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Beşiktaş'ta ayrılık: Rus ekibiyle anlaşma sağlandı!

Beşiktaş'ta ayrılık: Rus ekibiyle anlaşma sağlandı!

11.06.2025 16:18:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Beşiktaş'ta ayrılık: Rus ekibiyle anlaşma sağlandı!

Beşiktaş'ın Zaynutdinov transferi için Rus ekibi Dinamo Moskova ile anlaşma sağladığı iddia edildi.

Bu sezon beklentilerin altında kalan Beşiktaş, yeni sezonun kadro planlaması dahilinde bazı futbolcuları gözden çıkardı. Siyah-beyazlılarda birçok ayrılık yaşanması beklenirken, ilk veda Bakhtiyor Zaynutdinov ile yaşanabilir.

Zaynutdinov'un ülkesi Kazakistan basınından Sportarena'nın haberine göre Beşiktaş ve Dinamo Moskova, 27 yaşındaki futbolcunun transferi için anlaşma sağladı.

Dinamo Moskova'nın Zaynutdinov'la da anlaşması durumunda transferin resmiyete döküleceği ifade edildi.

Beşiktaş'ın 2023-24 sezonu başında CSKA Moskova'dan 4.5 milyon Euro karşılığında transfer ettiği Bakhtiyor Zaynutdinov beklentileri karşılayamamıştı.


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