Beşiktaş, Romain Saiss ile prensipte anlaştı
Beşiktaş, son olarak İngiltere Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton forması giyen Romain Saiss ile prensip anlaşmasına vardı.
Beşiktaş, transfer döneminin ilk imzasını attırmaya çok yakın. Stoper hattına en az iki takviye yapacak olan siyah beyazlılarda, Faslı stoper Romain Saiss ile yapılan görüşmeler olumlu sonuçlandı. Sportif direktör Ceyhun Kazancı'nın yürüttüğü görüşmeler sonrası prensip anlaşması yapılan Saiss ile önümüzdeki günlerde resmi resmi imzaların atılması bekleniyor.
32 yaşındaki Faslı stoper son olarak İngiltere Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton forması giydi. Romain Saiss geçen sezon Premier Lig'de 33 maçta forma giydi ve 3 gol attı.
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