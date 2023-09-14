Beşiktaş Safi Çimento, firesiz devam ediyor!

Hentbol Erkekler Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş Safi Çimento, Konya Büyükşehir Belediyespor'u 44-27 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.09.2023 - 00:02
Beşiktaş Safi Çimento, firesiz devam ediyor!
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Hentbol Erkekler Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş Safi Çimento, Konya Büyükşehir Belediyespor'u 44-27 yendi.

Haldun Alagaş Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 21-9 önde tamamlayan siyah-beyazlılar, parkeden 44-27 galip ayrıldı.

Bu galibiyetle Beşiktaş, ligde 3. maçını da kazandı. Konya Büyükşehir Belediyespor ise 3. karşılaşmasından da mağlup ayrıldı.


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