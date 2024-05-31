Beşiktaş Safi Çimento Matej Asanin'i transfer etti

Beşiktaş Safi Çimento Hentbol Takımı, Hırvat kaleci Matej Asanin'i renklerine bağladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.05.2024 - 23:38
Beşiktaş Safi Çimento Matej Asanin'i transfer etti
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Beşiktaş Safi Çimento Hentbol Takımı, Hırvat kaleci Matej Asanin'i kadrosuna dahil etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 30 yaşındaki hentbolcuyla sözleşme imzalandığı belirtilerek, "Matej Asanin'e Beşiktaş ailesine 'hoş geldin' der, şanlı formamızla üstün başarılar dileriz." ifadesi kullanıldı.


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