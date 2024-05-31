Beşiktaş Safi Çimento Matej Asanin'i transfer etti
Beşiktaş Safi Çimento Hentbol Takımı, Hırvat kaleci Matej Asanin'i renklerine bağladı.
Beşiktaş Safi Çimento Hentbol Takımı, Hırvat kaleci Matej Asanin'i kadrosuna dahil etti.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 30 yaşındaki hentbolcuyla sözleşme imzalandığı belirtilerek, "Matej Asanin'e Beşiktaş ailesine 'hoş geldin' der, şanlı formamızla üstün başarılar dileriz." ifadesi kullanıldı.
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