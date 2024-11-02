Beşiktaş, sahasında Mersinspor'u rahat geçti seriyi devam ettirdi!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Beşiktaş, ağırladığı Mersinspor'u 72-66 yendi.

Beşiktaş, sahasında Mersinspor'u rahat geçti seriyi devam ettirdi!
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.11.2024 - 17:47

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Beşiktaş, sahasında Mersin Spor ile karşı karşıya geldi.

BJK Fibabanka Spor Kompleksinde oynanan mücadelede Siyah Beyazlılar mücadeleyi 72-66 kazandı.

Salon: Beşiktaş Fibabanka

Hakemler: Mehmet Sahin, Alper Altuğ Köselerli, Burak Yılmaz

Beşiktaş Fibabanka: Allman 4, Mathews 24, Needham 10, Sleva 13, Kerem Kuthan Konan 6, Berk İbrahim Uğurlu 3, Yiğit Arslan 3, Morgan 2, Terry 7

Mersinspor: Olaseni 11, Cobbs 12, Pineiro 8, Berkay Sinirlioğlu, Cruz 15, Emre Tanışan 3, Simmons 2, Kairys 7, Canberk Kuş 8

1. Periyot: 17-19

Devre: 31-27

3. Periyot: 47-47


Etiketler: #Mersinspor #Beşiktaş Fibabanka #Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler