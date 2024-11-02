Beşiktaş, sahasında Mersinspor'u rahat geçti seriyi devam ettirdi!
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Beşiktaş, ağırladığı Mersinspor'u 72-66 yendi.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Beşiktaş, sahasında Mersin Spor ile karşı karşıya geldi.
BJK Fibabanka Spor Kompleksinde oynanan mücadelede Siyah Beyazlılar mücadeleyi 72-66 kazandı.
Salon: Beşiktaş Fibabanka
Hakemler: Mehmet Sahin, Alper Altuğ Köselerli, Burak Yılmaz
Beşiktaş Fibabanka: Allman 4, Mathews 24, Needham 10, Sleva 13, Kerem Kuthan Konan 6, Berk İbrahim Uğurlu 3, Yiğit Arslan 3, Morgan 2, Terry 7
Mersinspor: Olaseni 11, Cobbs 12, Pineiro 8, Berkay Sinirlioğlu, Cruz 15, Emre Tanışan 3, Simmons 2, Kairys 7, Canberk Kuş 8
1. Periyot: 17-19
Devre: 31-27
3. Periyot: 47-47
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