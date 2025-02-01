Beşiktaş, sahasında Türk Hava Yolları'na şans tanımadı
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 19. hafta açılış maçında Beşiktaş, konuk ettiği Türk Hava Yolları'nı 3-0 yendi.
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 19. hafta açılış maçında Beşiktaş, Türk Hava Yolları'nı konuk etti.
BJK Fibabanka Spor Kompleksi'nde oynanan mücadeleyi siyah beyazlılar 3-0 kazandı.
Bu sonuçla siyah-beyazlılar, 7. galibiyetini aldı. Konuk ekip ise 5. yenilgisini yaşadı.
Salon: BJK Fibabanka Spor Kompleksi
Hakemler: Serap Kuka, Aylin Nazire Turnaoğlu
Beşiktaş: Dilay Özdemir, Rozanski, Beliz Başkır, Brakocevic, Saliha Şahin, Maglio (Gizem Güreşen, Hümay Fırıncıoğlu, Szczurowska, Merve Tanıl)
Türk Hava Yolları: Çağla Çiçekoğlu, Tuğba İvegin, Duarte, Vasilantonaki, Bergmann, Büşra Kılıçlı (Melis Yılmaz, Emine Arıcı, Melis Durul, Ratzke, Orthmann, Karmen Aksoy)
Setler: 25-17, 25-15, 25-14
Süre: 84 dakika
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