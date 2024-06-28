Beşiktaş, Salih Uçan ile sözleşme uzattı

Yayınlanma: 28.06.2024 - 19:18

Güncelleme: 28.06.2024 - 19:18

Yeni sezon planlaması doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Gabriel Paulista ve Rafa Silva'nın ardından bir imzayı daha tamamladı.

Beşiktaş ile Salih Uçan arasında görüşmeler olumlu sonuçlandı. Siyah-beyazlı yönetim ile tecrübeli oyuncu arasında yapılan yeni sözleşme ıslak imzaya döküldü. Tecrübeli oyuncu ile 2 artı 1 yıllığına resmi sözleşme imzalandı.

KULÜP RESMEN AÇIKLADI

Kulüpten yapılan açıklamada ise "2021-22 sezonundan bu yana şanlı formamızı başarıyla terleten tecrübeli futbolcumuz Salih Uçan'la 2+1 yıllık yeni sözleşme imzalanmıştır. Salih Uçan'a yeni dönemde üstün başarılar diler, kamuoyunun ve taraftarlarımızın bilgisine sunarız." sözleri sarf edildi.

MAAŞ BELLİ OLDU

Sabah'ta yer alan haberde; Beşiktaş yönetiminin, Salih Uçan'a yıllık 30 milyon TL ödeme yapma konusunda anlaşmaya vardığı ifade edildi.

"EN KÖTÜ SEZONDA BİLE KUPA KAZANABİLİYORUZ"

Beşiktaş Kulübü'nün paylaştığı videoda açıklamalarda bulunan Salih Uçan, şu sözleri sarf etti;

"İki tarafa da hayırlı olsun. Çok mutluyum, 3 yıl önce bu camianın bir parçası oldum ve olmaya da devam edeceğim. İnşallah birlikte, bu güzel yeni formamızla birlikte kupalar kazanırız. Beşiktaş çok büyük bir camia, çok büyük bir kulüp. En kötü sezonda bile kupa kazanmayı biliyor. Geçen sezon zor bir süreçten geçtik. Sezonun sonunda bir kupa kazanarak bitirme ihtimalimiz vardı. Taraftarımız çok iyi destek verdi, oyuncu grubu çok iyi kenetlendi ve Beşiktaş camiası adına güzel bir final oldu. Pazartesi günü sezonu açıyoruz. İnşallah galibiyetlerin olduğu, Avrupa'da güzel bir başarı elde ettiğimiz, hem ligde hem de Türkiye Kupası'nda şampiyon olduğumuz bir sezon olur."

Salih Uçan, 2,5 sezon formasını giydiği Beşiktaş'ta tüm kulvarlarda çıktığı 85 maçta 8 gole imza attı. Salih, 2021-2022 sezonunun ikinci yarısında RAMS Başakşehir'de kiralık olarak forma giymişti.