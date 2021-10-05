Beşiktaş salonda çalıştı
Beşiktaş, Süper Lig’in 9. haftasında M. Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı salon çalışmasıyla sürdürdü.
Beşiktaş, Süper Lig’in 9. haftasında M. Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı salon çalışmasıyla sürdürdü.
Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman; dayanıklılık, kuvvet ve kondisyon çalışmasıydı. Isınma çalışmalarıyla başlayan idmanda değişmeli olarak denge ve kuvvet çalışmaları yapıldı. Salon çalışması, futbolcuların ikili gruplar halinde istasyonlardan oluşan parkuru bitirmeleriyle tamamlandı.
Çalışmaya milli takımlarında olan futbolcular katılmadı.
Siyah-beyazlılar, M. Başakşehir maçı hazırlıklarına bugün saat 16.00’da yapacağı antrenmanla devam edecek.
İlgili Haberler
- Beşiktaş'ta Atiba ve Larin kararı!
- Beşiktaş gençleriyle Güven verdi
Video Haberler
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
- Furkancılar insan kaçırdı
- Pendik'te feci kaza; 2 ölü, 2 yaralı
En Çok Okunan Haberler
- WhatsApp, Facebook ve Instagram çöktü
- Orkestra ekibinden Bülent Ersoy'a tepki
- Türkiye genelinde internet sıkıntısı
- Emniyet’te ‘Yu-Ma-Tu’ depremi
- Facebook'a bir kötü haber daha
- Sosyal medya çöküntüsünün ardından Yavaş'tan mesaj
- Rusya'dan Türkiye açıklaması
- Meteoroloji uyardı: Kuvvetli kar yağışı geliyor!
- Erdoğan’a Neler Oluyor?
- Pfizer-BioNTech aşısı olanlar dikkat