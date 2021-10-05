Beşiktaş'ta Atiba ve Larin kararı!

Siyah-beyazlı takımda Atiba Hutchinson ve Cyle Larin de, Kanada Milli takımının oynayacağı ilk iki maçta forma giyemeyecekler, üçüncü maç ise belirsiz.

cumhuriyet.com.tr
05 Ekim 2021 Salı, 08:50
Beşiktaş'ta Atiba ve Larin kararı!
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Beşiktaş'ta Domagoj Vida, Fabrice N'Sakala, Michy Batshuayi, Ersin Destanoğlu, Kenan Karaman, Serdar Saatçi, Rıdvan Yılmaz ve Emre Bilgin, milli takıma çağrıldı. 

Siyah-beyazlı takımda Atiba Hutchinson ve Cyle Larin de, Kanada Milli takımının oynayacağı ilk iki maçta forma giyemeyecekler, üçüncü maçta oynayıp oynayamayacakları ise ilerleyen günlerde netlik kazacanak.


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