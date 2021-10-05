Beşiktaş'ta Atiba ve Larin kararı!
Siyah-beyazlı takımda Atiba Hutchinson ve Cyle Larin de, Kanada Milli takımının oynayacağı ilk iki maçta forma giyemeyecekler, üçüncü maç ise belirsiz.
Beşiktaş'ta Domagoj Vida, Fabrice N'Sakala, Michy Batshuayi, Ersin Destanoğlu, Kenan Karaman, Serdar Saatçi, Rıdvan Yılmaz ve Emre Bilgin, milli takıma çağrıldı.
Siyah-beyazlı takımda Atiba Hutchinson ve Cyle Larin de, Kanada Milli takımının oynayacağı ilk iki maçta forma giyemeyecekler, üçüncü maçta oynayıp oynayamayacakları ise ilerleyen günlerde netlik kazacanak.
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