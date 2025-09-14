Beşiktaş, Sergen Yalçın’la 3 puana ulaştı: Yalçın’a sevgi seli

Beşiktaş, yeni teknik direktörü Sergen Yalçın yönetimindeki ikinci maçında ilk 3 puanını aldı. 3 yıl 9 ay sonra Dolmabahçe’ye tekrar çıkan Yalçın Siyah-Beyazlı taraftarlardan büyük destek aldı. Tecrübeli hoca da tribünleri selamladı.

Yalçın, “Tekrar buraya dönmek güzel. Heyecanlıyız. Yabancı olduğumuz yer değil. Tüm hayatımız burada geçti” dedi. Sergen Yalçın, yeni transferlerden Gökhan Sazdağı ve Cerny’yi ilk 11’de görevlendirdi. El Bilal Toure ve Djalo da 11’de sahaya çıktı. Toure takımına 1-1’i getiren golü attı.

F.Bahçe’den kiralanan Cengiz Ünder 73. dakikada oyuna girdi. Ünder, 90+1’deki golüyle Beşiktaş’a 3 puanı getirdi. Yalçın, Salih’i 11’de sahaya sürdü. Arka adalesinden sakatlanan Salih, 55’te oyundan çıktı. İkinci yarının başında Başakşehirli Ba’nın ceza sahasında Toure’ye müdahalesinde Beşiktaş penaltı bekledi, hakem Alper Akarsu devam ettirdi.

Cengiz’in 80. dakikadaki vuruşunda top Operi’nin eline geldi. Beşiktaş penaltı itirazında bulundu, karar devam oldu. 53. dakikada Abraham’ın şutunda top yan direkten döndü.