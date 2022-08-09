Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı: 'Bu haberler nereden çıkıyor anlamıyoruz'
Süper Lig ekibi Beşiktaş'ın sportif direktörü Ceyhun Kazancı, transfer gündemine dair açıklamalarda bulundu. Kazancı, Memphis Depay ve Konrad de la Fuente transferleri hakkında konuştu.
Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, yapılan antrenman sonrası basın mensupları ile bir sohbet toplantısı gerçekleştirdi ve transfer için konuştu.
Ceyhun Kazancı’nın açıklamaları şu şekilde:
"Depay ve Pjanic kesinlikle gündemimizde değil. Bu haberler nereden çıkıyor anlamıyoruz."
"Konrad de la Fuente için Marsilya ile anlaştık. Fakat oyuncu son kararını vermedi. Diğer seçenekleri de değerlendiriyor. Kısa süre içinde yanıtını verecek."
“KORAY GÜNTER TRANSFERİ ZOR”
"Sassuolo Kaan Ayhan için 6-7 milyon Euro bonservis bedeli istiyor. Bu şartlarda transfer zor."
"Koray Günter ile temasımız var. Henüz net cevap vermedi. Şartlar uygun olursa transfer edebiliriz."
"Welinton gitmek istiyor. Fakat savunmaya takviye yapmadan gitmesine izin vermeyiz. Stoper transferi yaparsak gidebilir. Bizim 1 milyon euro bonservis talebimiz var."
SERDAR SAATÇI VE ERSİN DESTANOĞLU
"Nadiem Amiri gündemimizde ama kolay transfer değil. Bayer Leverkusen’de son maçta oynadı. Görüşmelerimiz sürüyor."
"Kevin N’Koudou’nun kendisi ayrılmak istedi. Biz kendisine git demedik. Ondan memnunuz."
"Kerem Atakan Kesgin ve Sivasspor ile görüşüyoruz. Henüz sonuca ulaşamadık."
"Tayfur Bingöl’ün transferi için bonservisi uygun olmalı. Alanyaspor 2 milyon Euro istedi. Bu şartlarda transfer zor. Bonservisinin daha uygun olması gerekiyor."
"Serdar Saatçı henüz yeni sözleşme imzalamadı. Ersin Destanoğlu için teklif yok."
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