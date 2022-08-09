Beşiktaş Kerem Atakan için takas yoluna gidiyor

09 Ağustos 2022 Salı, 09:37

Emirhan İlkhan'ı olaylı bir şekilde Torino'ya gönderen Beşiktaş'ta bu bölge için çalışmalar devam ediyor. Kara kartalın listesindeki isimlerden biri de Sivasspor forması giyen Kerem Atakan Kesgin. Beşiktaş genç futbolcu için kulübü Sivasspor'a bir öneride bulundu.

KEREM ATAKAN'A KARŞI BOYD TEKLİFİ

Fanatik'in haberine göre, genç futbolcu Kerem Atakan için Beşiktaş ve Sivasspor yönetimleri görüşme halinde. Bu görüşmelerde Beşiktaş'tan daha önce de Sivasspor'da forma giyen Tyler Boyd'u takasta kullanma önerisi geldi.

Bu gelişmeler sonrası Kerem Atakan, Sivasspor ve Beşiktaş'ın anlaşmasını bekliyor. Genç futbolcu Beşiktaş'a transfer olması durumunda hem küçüklük hayali olan Beşiktaş formasını sırtına geçirecek hem de kulübü Sivasspor'a bonservis geliri getirecek.