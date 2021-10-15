Beşiktaş-Sporting maçının bilet fiyatları açıklandı

15 Ekim 2021 Cuma, 17:16

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu üçüncü maçında, 19 Ekim Salı günü saat 19.45’te Vodafone Park’ta Sportıng CP ile karşılaşacak.

Karşılaşmanın biletleri, yarın (16 Ekim) saat 11.00’de, 2019-20 sezonunda Vodafone Park kombinesi olan taraftarlar için öncelikli olarak satışa sunulacaktır.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"Taraftarlarımız biletlerini; passo.com.tr, Vodafone Park Bilet Satış Gişesi ve Passo Mobil uygulaması üzerinden satın alabilirler.

Bir kişi, genel satışta iki (2) adet bilet satın alabilir.

Bilet satın alacak taraftarlarımızın biletlerini satın almadan önce HES uygulamasındaki HES Kod Ayarları > Aşı Durumu > Hastalık Durumu ve Test Durumu bildirimlerini aktif hale getirmeleri gerekmektedir. Bu bildirimleri aktif hale getirmeyenler bilet satın alamayacaktır.

Passolig kartı olmayan taraftarlarımız, passo.com.tr adresinden başvuru yaptıktan sonra bilet satın alabilirler.

E-Bilet uygulamasının zorunlu olduğu ve hem elektronik bilet hem de kağıt biletle giriş yapılan müsabakalarda başkası adına düzenlenmiş elektronik kart ile müsabakaya giren ve kartını başkasına kullandıran kişiler hakkında 6222 sayılı kanunun 15. maddesi hükümleri çerçevesinde cezai işlem yapılmakta ve bu kişiler hakkında ayrıca seyirden men cezası uygulanmaktadır. Bu sebepten ötürü taraftarlarımızın herhangi bir cezaya maruz kalmamaları için başkasına ait elektronik kart (Passolig) ile müsabakalara girmemeleri ve kendi elektronik kartlarını başkalarına kullandırmamaları gerekmektedir.

2019-2020 sezonunda Vodafone Park’ta kombinesi olan taraftarlarımız, biletlerini 16 Ekim Cumartesi günü saat 11.00 ile 17 Ekim Pazar günü saat 11.00 arasında öncelikli olarak satın alabilirler. Öncelikli alım için ayrılan bilet miktarı, mevcut kapasitenin %50’lik bölümüdür. Sportıng CP maçının biletleri, 17 Ekim Pazar günü saat 11.00’de genel satışa sunulacaktır.

TFF Sağlık Kurulu kararı gereğince deplasman takımı taraftarlarına bilet satışı yapılmayacaktır.

Bilet satın alan taraftarlarımızın, son sağlık durumları HES kodu üzerinden otomatik olarak sorgulanacaktır. Sağlık durumunda değişme olan ve bilet satın alma kriterlerine uymayan (Covid 19’a yakalanan veya temaslı olan) taraftarlarımızın biletleri bloke edilecektir. Bileti bloke edilen taraftarlarımız, biletlerini (bilet satın alma kriterlerine uygun) başka bir kişiye transfer edebilecektir. Bu durum taraftarlarımıza SMS ve E-mail olarak bildirilecektir."

BİLET FİYATLARI

1. Kategori: 490 TL

2. Kategori: 450 TL

3. Kategori: 390 TL

4. Kategori: 375 TL

5. Kategori: 325 TL

6. Kategori: 295 TL

7. Kategori: 200 TL

8. Kategori: 175 TL

VIP 101 - 126: 1.100 TL

VIP 100: 1.250 TL

1903 A - E: 1.400 TL

1903 B - D: 1.500 TL

1903 C: 1.600 TL