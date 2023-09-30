Beşiktaş, Süper Lig'in 7. haftasında yarın Konyaspor'a konuk olacak
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş, 1 Ekim Pazar günü Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 19.00'da Konyaspor'a konuk olacak.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yarın TÜMOSAN Konyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetecek.
Süper Lig'in geride kalan 6 haftasında sergilediği performansla beklentilerin oldukça uzağında kalan Beşiktaş, Konyaspor'u mağlup ederek moral bulmak istiyor.
Oynadığı maçlarda 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan siyah-beyazlı takım, haftaya 10 puanla 6. sırada girdi.
Ligde çıktığı müsabakaların 2'sini kazanan, 3'ünde berabere kalan ve 1'inden mağlup ayrılan Konyaspor ise 9 puanla 9. basamakta yer alıyor.
Beşiktaş'ta Mert Günok, Gedson Fernandes ve Ante Rebic'in sakatlıkları bulunuyor.
İki takım arasında 45. randevu
Beşiktaş, Süper Lig'de Konyaspor ile 45. kez karşılaşacak.
İki takım arasında oynanan 44 maçın 24'nü Beşiktaş, 6'sını Konyaspor kazandı. 14 müsabaka ise beraberlikle tamamlandı.
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