Beşiktaş, Svensson'un sözleşme detayını açıkladı

Yayınlanma: 11.01.2024 - 17:32

Güncelleme: 11.01.2024 - 17:32

Adana Demirspor'dan ayrılan Jonas Svensson'u kadrosuna katan Beşiktaş, 30 yaşındaki futbolcunun sözleşme detayını açıkladı.

Siyah-beyazlılar, 30 yaşındaki futbolcu ile 2.5 yıllık sözleşme imzalandığını TFF'ye bildirdi.

Svensson, Beşiktaş'a transferinin açıklanmasının ardından, "İleriye doğru bir adım attığım için mutluyum. Beşiktaş büyük ve tüm dünyada tanınan bir kulüp. Benim için özel bir gün ve Beşiktaş'ta olduğum için çok mutluyum." şeklinde konuşmuştu.