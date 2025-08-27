Beşiktaş'ta Alex Oxlade-Chamberlain ile yollar ayrıldı!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
27.08.2025 18:50:00
Haber Merkezi
Beşiktaş, Alex Oxlade-Chamberlain'in sözleşmesini feshetti.

Beşiktaş'ta Alex Oxlade-Chamberlain ile beklenen ayrılık gerçekleşti.

Siyah-beyazlılar, İngiliz yıldızın sözleşmesini feshetti. Beşiktaş, sözleşme fesih bedeli olarak Chamberain'e 1 Milyon 750 Bin euro ödeyecek.

Ağustos 2023'te kadroya katılan 32 yaşındaki futbolcu, 2 sezonda 50 resmi maçta forma giyerek 5 gol katkısı verdi.

Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:

"Profesyonel futbolcumuz Alexander Mark David Oxlade-Chamberlain ile sözleşmemiz karşılıklı anlaşılarak sona erdirilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya 1.750.000 Avro fesih tazminatı ödenecektir."

