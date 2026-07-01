Fenerbahçe'de hazırlıklar sürüyor... Dirk Kuyt'tan transfer açıklaması!

Fenerbahçe Futbol Takımı'nın yardımcı antrenörü Dirk Kuyt, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Hollandalı futbol insanı, sarı-lacivertlilerin yeni sezon hazırlıkları kapsamında ilk etap çalışmalarını sürdürdüğü Topuk Yaylası kampında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Fenerbahçe'de futbolcu olarak çok güzel zamanlar geçirdiğini ve sarı lacivertli takıma yardımcı antrenör olarak dönmenin mutluluğunu yaşadığını dile getiren Kuyt, "Antrenör olarak buraya geri gelme fırsatını yakaladığım için minnettarım. Fenerbahçe'de beklentilerin çok yüksek olduğunun farkındayım. Ben de bu yüzden buradayım. Camiadaki herkes, Fenerbahçe'nin layık olduğu yere gelmesini ve şampiyonlukları kazanmasını istiyor. Taraftarlar çok uzun zamandır başarıyı bekliyor. Fenerbahçe'de başarılı olma duygusunun ne kadar güzel olduğunu biliyorum" diye konuştu.

Dirk Kuyt, Fenerbahçe'de şampiyonluk yaşamanın kendisi adına hayattaki önemli değerlerden olduğunu anlatarak, şöyle devam etti:

"Fenerbahçe'de şampiyonluk yaşamak, hayatıma anlam kattığını düşündüğüm değerlerden biri. Bunu hayatta elde etmeye çalıştığım birçok şeyin önüne koyabilirim çünkü şampiyonluğa giden yolda ve sonunda unutamadığım anlar var. Onlardan sonuncusu Samandıra'dan başlayan ve statta biten seremoni. Toplam 8 saat sürdü ve bütün Fenerbahçe taraftarı bize o 8 saat boyunca eşlik etti. Bu asla unutamayacağım bir şey. O duyguyu bütün oyuncularla paylaşmak istiyorum. Onlarla çalışmaya başlayalı 1 hafta oldu. Bir haftadır onları yakından gözlemliyorum ve gerçekten çok çalıştıklarını görüyorum. Umarım onlar da sezon sonunda aynı duyguyla ödüllendirilirler. Her gün, her saat, her dakika bunu başarabilmek için çalışıyoruz."

"FUTBOL BENİM HAYATIM"

Futbolculuk döneminde çalışkanlığıyla dikkati çeken Kuyt, yardımcı antrenör olarak daha çok çalışacağını belirtti.

Teknik direktör İsmail Kartal ve futbolculara başarıya giden yolda yardım edeceğini aktaran 45 yaşındaki antrenör, şunları kaydetti:

"Fenerbahçe'de futbolcu olduğum dönemde çok başarılıydık. Kupayı kazandık. Fenerbahçe tarihinde ilk defa Avrupa kupalarında yarı final gördük. Süper Kupa ve lig şampiyonluğunu kazandık. O üç yıldan sonra benim için zamanın geldiğini hissettim. Oyuncu olarak durma vaktinin geldiğini hissettim ama kulübü sevmeyi asla bırakmadım. Farklı bir rolde Fenerbahçe'ye dönme hayalim hep vardı. Kulüpten kendimi ayrılmış gibi hissetmedim, kulübün her zaman bir parçası gibi hissetim. İyi ilişkilerimi korudum. Uzun süredir kulüp için çalışmıyor olmama rağmen o an oyuncu olarak ne hislere sahipsem şimdi antrenör olarak aynı hislere sahibim. Hiçbir şey değişmemiş gibi."

Futbolculuk ve antrenörlüğün birbirinden çok farklı olduğunu anlatan Kuyt, "Futbol benim hayatım. 20 yıldan fazla futbolculuk yaptım ama antrenör olmak oyuncu olmaktan tamamen farklı. İyi bir antrenör olmaya çok vakit ayırdım. Son 5 senede pek çok farklı yerde çalıştım. Feyenoord altyapısında başladım. Genç ve yetenekli oyuncularla çalıştım. Kariyerimin başında yüksek potansiyelli genç oyuncularla çalışmak güzeldi" ifadelerini kullandı.

Çalışmanın önemine değinen Kuyt, şunları aktardı:

"Ben her zaman öğrenmeye çalışan biriyim. Bu, benim babamdan öğrendiğim bir şey. Bir şeyler başarmak için çok çalışmanız gerekiyor. Her gün erkenden kalkıyor, kendimi geliştirmek için çok çalışıyorum. Başkanımız bu kulüpte bir rol almamı istedi. Ben son 5 senedeki tecrübeme dayanarak İsmail (Kartal) hocaya en iyi şekilde yardım edebileceğime inanıyorum. Fenerbahçe gibi bir kulüpte oynamanın ne demek olduğunu biliyorum. Fenerbahçe sadece futbol kulübü değil, bundan çok daha fazlası."

"İSMAİL HOCA BİRLİKTE ÇALIŞMAYI ÇOK SEVEN BİR İNSAN"

Dirk Kuyt, teknik direktör İsmail Kartal'ın birlikte çalışmayı seven bir yapısı olduğunu dile getirdi.

Süper Lig'in kolay olmadığını aktaran Hollandalı çalıştırıcı, şunları söyledi:

"İsmail hoca birlikte çalışmayı çok seven bir insan. Sadece oyuncularla değil, tüm teknik heyetle. O yüzden hoca için sadece benim fikrim değil, herkesin fikri önemli. Bence bu takım için en önemli şey, İsmail hocanın felsefesini herkes biliyor. Birkaç gündür buradayız. Her gün daha iyiye odaklanarak çalışıyoruz. Süper Lig'de oynamak kolay değil. Eski bir yabancı oyuncu ve yabancı bir antrenör olarak vermemiz gereken büyük savaşa hazır olmamız için kulübüme yardımcı olabilirim. Beklenti çok yüksek ama bu bir problem değil. Bu anlamda takımın etrafında bu konuda tecrübeli isimlere sahip olmanın önemli olduğunu düşünüyorum. Başarılı olmak istiyorsak hep birlikte yapmamız gerekiyor. Türk ve yabancı oyuncular arasında iyi bir bağ kuruyoruz. Eğer biz hep birlikte tek bir takım olabilirsek, taraftarlarımızla birlikte olabilirsek o zaman yenilmez oluruz."

Fenerbahçe'de görev aldığı için dünya futbolundan önemli birçok isimden tebrik telefonu aldığını vurgulayan Kuyt, "Bu takımın başarılı olabileceğine yüzde 100 ikna olmuş durumdayım. Güzel bir atmosfer var. Oyuncuları geliştirmek ve onları doğru yöne doğru yönlendirmek için çok çalışıyoruz. Fenerbahçe'yi geçen sene de takip ettim ve takımdaki kaliteyi görebiliyorum. Bazen ufak detaylar en büyük farklı yaratabilir. O yüzden aile olmamız çok önemli. Kim olduğunun hiçbir önemi yok. Geçmişteki takımla başardıklarımızı bu takımla da başarabiliriz" ifadelerini kullandı.

⁠"TRANSFERDE DOĞRU KARARLARI VERECEĞİZ"

Dirk Kuyt, transfer çalışmalarının sürdüğünü ve bu konuda doğru kararları vereceklerini ifade etti.

Mümkün olan en iyi takımı kurmaya çalıştıklarını kaydeden genç çalıştırıcı, "Şu anda transfere çalışıyoruz. Bunun üzerine çok konuşuyoruz ve transferde doğru kararları vereceğiz. Şampiyon olmayalı çok uzun zaman geçti. Kulüpteki mantalite şampiyonluğa ulaşmak için daha fazla mücadele etmek olmalı. Mümkün olan her alanda en iyi kararı vermek. Bu anlamda başkan Aziz Yıldırım ve İsmail hocanın herkesin beklediği o ödülü alabilmek için doğru kararları vereceklerine inanıyorum" diye görüş belirtti.

Fenerbahçe'yi seven herkesin kulübün yanında durması gerektiğini anlatan Kuyt, şöyle konuştu:

"Futbolcu ve hoca olarak Kuyt'ı kıyaslayamazsınız ama ben her anlamda çalışmayı çok seven biriyim. Kendimi geliştirmek için değil, oyuncuları geliştirmek için de çalışmayı çok seven biriyim. Ben de Fenerbahçe'nin tarzında oynamayı seven bir antrenörüm. Aynı zamanda İsmail hocanın tarzında. Aynı zamanda oyunculara bireysel anlamda da dokunmayı seven bir antrenörüm. Bu anlamda bir antrenör olarak oyunculara yardım etmek. Ben takımın gücüne inanıyorum. Takım olarak birlikte olduğunuzu gösterebilirseniz, bir enerji oluşturursunuz. O enerji sonra taraftarlara da yansır. Sonra onlardan o enerjiyi geri alırsanız, o zaman o yenilmez enerjiyi oluşturursunuz. Ben bu şekilde antrenör olmayı seviyorum."

Teknik direktörlükte hem teknik ve taktik hem de oyuncuları ikna edebilmenin eşit öneme sahip olduğunu dile getiren Kuyt, "Taktik ve teknik çok önemli. Bu, futbolun çok önemli bir kısmı ama bir hoca olarak en önemli şey oyuncuları ne yapmak istediğinize ikna edebilmek. Doğru yolun ne olduğuna ikna edebilmek. Bir takım olarak bence başarının anahtarı bu. Sizin yansıttığınız enerji ve oyuncularınızın size tamamen inanması çünkü taktikleriniz ancak böyle işler" diye konuştu.

"OOSTERWOLDE BURADA MUTLU"

Sarı-lacivertli formayı giyen vatandaşı Jayden Oosterwolde'nin mutlu olduğunu vurgulayan Kuyt, sözlerini şu ifadelerle tamamladı:

"Başarılı olmak istiyorsanız rakiplerinizden daha fazla çalışmanız gerekiyor. Bence yapılacak en kolay şey çok çalışmak. Şiddeti, daha fazla metre koşmayı ve o enerjiyi artırabilirsek rakipten daha fazla ikili mücadele kazanırsak o zaman maçı kazanma ihtimaliniz artıyor. Başarı her zaman çok çalışmayla başlar, biz de bunu yapacağız. Fenerbahçe'ye ve İstanbul'a döndüğüm için çok mutluyum. Taraftarlarımıza, beni unutmadıkları için teşekkür ediyorum. Çok fazla taraftar bana saygı duyuyor ama şu an tek dileğim tüm taraftarların arkamızda olması. Çünkü benim için farkı yaratacak şey bu. Başarılı olup olmamakla ilgili farkı yaratacak şey bu. Hep birlikte şampiyonluğu kazanalım."