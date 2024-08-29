Beşiktaşlı Bakhtiyor Zaynutdinov'dan Rus kulüplerine ret yanıtı!

Yayınlanma: 29.08.2024 - 14:52

Güncelleme: 29.08.2024 - 14:52

Geçen sezon Beşiktaş'ın CSKA Moskova'dan 4.5 milyon Euro bedelle transfer ettiği Bakhtiyor Zaynutdinov'un, Rus kulüplerinden gelen teklifleri reddettiği iddia edildi.

RUS KULÜPLERİNE RET

Habertürk'ün aktardığına göre Zaynutdinov, Zenit ve Dinamo Moskova'dan gelen teklifleri Rusya'ya dönmek istemediği için kabul etmedi.

Siyah-beyazlılarda teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un kadroya almadığı 26 yaşındaki oyuncunun, 1.2 milyon Euro maaş aldığı belirtildi.

GÖRÜŞMELER DEVAM EDECEK

Haberde Beşiktaş'ın, Zaynutdinov için ayrılık görüşmelerine devam edeceği ifade edildi.

Beşiktaş'a geldiğinden beri 37 maça çıkan Kazak oyuncu, 1 gollük performans sergiledi.