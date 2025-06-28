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Beşiktaş'ta Ciro Immobile ile ayrılık yakınlaşıyor!

Beşiktaş'ta Ciro Immobile ile ayrılık yakınlaşıyor!

28.06.2025 10:56:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Beşiktaş'ta Ciro Immobile ile ayrılık yakınlaşıyor!

Beşiktaş'ta hayal kırıklığı yaşatan Ciro Immobile, Bologna'ya transfer olmaya bir adım uzaklıkta.

Beşiktaş'a geçtiğimiz sezon büyük beklentilerle transfer edilen ancak hayal kırıklığı yaşatan Ciro Immobile'de ayrılık çok yakın. İtalyan medyasından Bologna'nın transferde sona geldiği öne sürüldü.

İtalyan gazeteci Di Marzio'nun haberine göre, Serie A ekiplerinden Bologna, Immobile'yi transfer etmeye bir adım uzaklıkta.

Haberde ayrıca, önümüzdeki birkaç saat içinde Beşiktaş'ın yeşil ışığı yakmasının beklendiği belirtlildi. Beşiktaş onay verirse Immobile, Bologna ile 1+1 yıllık sözleşme imzalayacak.

İtalyan golcü, geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla 41 maçta süre aldı. Bu karşılaşmalarda ise 19 gol ve 4 asistlik katkı sağladı. 

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