Beşiktaş'ta Ciro Immobile sonrası bir ayrılık daha!

Beşiktaş'ta art arda vedalar gelmeye devam ediyor. Siyah-beyazlılar, Ciro Immobile'nin ardından kadroda düşünmediği bir isimle daha sözleşme feshi konusunda anlaşma sağladı.
HT Spor'un haberine göre Beşiktaş, Alex Oxlade-Chamberlain'in sözleşmesinin feshi konusunda oyuncuyla el sıkıştı.
Alex Oxlade-Chamberlain
Bologna ile anlaşan Immobile'nin ardından Oxlade-Chamberlain de Beşiktaş macerasını sonlandıracak.
Geride bıraktığımız sezonda 20 maça çıkıp 1132 dakika sahada kalan Oxlade-Chamberlain, tek golünü Fenerbahçe'ye atmıştı.