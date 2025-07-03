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Beşiktaş'ta Ciro Immobile sonrası bir ayrılık daha!

Beşiktaş'ta Ciro Immobile sonrası bir ayrılık daha!

3.07.2025 09:50:00
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Cumhuriyet Spor
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Beşiktaş'ta Ciro Immobile sonrası bir ayrılık daha!

Ciro Immobile ile sözleşme fesih konusunda anlaşma sağlayan Beşiktaş'ta Alex Oxlade-Chamberlain'in sözleşmesinin feshi konusunda oyuncuyla el sıkışıldığı iddia edildi.

Beşiktaş'ta art arda vedalar gelmeye devam ediyor. Siyah-beyazlılar, Ciro Immobile'nin ardından kadroda düşünmediği bir isimle daha sözleşme feshi konusunda anlaşma sağladı.

HT Spor'un haberine göre Beşiktaş, Alex Oxlade-Chamberlain'in sözleşmesinin feshi konusunda oyuncuyla el sıkıştı.


Alex Oxlade-Chamberlain

Bologna ile anlaşan Immobile'nin ardından Oxlade-Chamberlain de Beşiktaş macerasını sonlandıracak.

Geride bıraktığımız sezonda 20 maça çıkıp 1132 dakika sahada kalan Oxlade-Chamberlain, tek golünü Fenerbahçe'ye atmıştı.


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