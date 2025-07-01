Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geliyor: Tammy Abraham'dan ilk açıklama...

Beşiktaş yeni forvetine kavuşuyor.

Siyah-beyazlılar, Roma'dan kadrosuna kattığı Tammy Abraham'ı resmen duyurdu.

TAMMY ABRAHAM'DAN İLK AÇIKLAMA

Beşiktaş'ın uçaktan paylaştığı bir videoda Tammy Abraham, “Merhaba Kara Kartallar. Sizin için geliyorum” ifadelerini kullandı.

KULÜP TARİHİNE GEÇECEK

Fabrizio Romano'nun haberine göre Abraham, Beşiktaş ile 2029'a kadar geçerli olacak 4 yıllık sözleşmeye imza atacak.

Abraham'ın Beşiktaş'tan yıllık 5 milyon Euro maaş alacağı ve Roma'ya ödenecek bonservis bedelinin 15 milyon Euro olacağı belirtildi.

Bu ücret, Abraham'ı kulüp tarihinin en pahalı oyuncusu yapacak.

MILAN'A KİRALANMIŞTI

27 yaşındaki İngiliz golcü, geçen sezon Roma'dan Milan'a kiralanmıştı.

Abraham, Milan'da 44 maçta sahaya çıktı ve 10 gol, 7 asistlik performans ortaya koydu.

Siyah-beyazlıların paylaşımı şu şekilde: