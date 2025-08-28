Beşiktaş'ta sıcak saatler... Serdal Adalı ile Solskjaer arasında kritik toplantı!

Lausanne'e kaybeden ve Avrupa'ya veda eden Beşiktaş'ta önemli gelişmeler yaşandı.

Solskjaer, Lausanne maçının ardından basın toplantısında gelen istifa sorusunun ardından, "Kulüp, Beşiktaş camiası için doğru olan neyse onu yapabilir. Ben Beşiktaş'ı daha güçlü yapmak için çalışıyorum. Hayatım boyunca hiç pes etmedim. Zorluklarla daha çok savaşırım. Yapmamız gereken şey durumu tersine çevirmek" dedi.

SOLSKJAER İLE ADALI TOPLANTI YAPTI

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Ole Gunnar Solskjaer'in Lausanne maçının ardından basın toplantısının bitmesinin ardından Norveçli teknik direktörü yönetim kuruluna toplantıya çağırdı.

Serdal Adalı ve Ole Gunnar arasındaki toplantı yaklaşık yarım saat sürdü. Yapılan toplantının ardından Beşiktaş'tan bir açıklama gelmedi ve iki isim stadyumdan ayrıldı.