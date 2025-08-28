Beşiktaş Avrupa'ya veda etti: Beşiktaş 0-1 Lausanne

UEFA Konferans Ligi play-off rövanş karşılaşmasında Beşiktaş, sahasında Lausanne ile karşı karşıya geldi. Beşiktaş, Tüpraş Stadyumu'nda oynanan maçtan 1-0'lık yenilgiyle ayrıldı.
Karşılaşmada Lausanne'nin golünü 45+1. dakikada Nathan Butler-Oyedeji attı.
BEŞİKTAŞ 10 KİŞİ KALDI
Beşiktaş, Felix Uduokhai'nin 46. dakikada kırmızı kart görmesiyle karşılaşmayı 10 kişi tamamladı.
İlk maçtaki 1-1'lik skorun ardından Beşiktaş, Avrupa'ya veda etti. Lausanne, Konferans Ligi'nde lig aşamasına yükseldi.
İLK 11'LER
Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Taylan Bulut, Ndidi, Orkun Kökçü, Emirhan, Rafa Silva, Joao Mario, Abraham.
Lausanne: Letica, Mouanga, Sow, Okoh, Poaty, Soppy, Roche, Custodio, Lekoueiry, Diakite, Butler-Oyedeji.
Karşılaşmadan önemli anlar | BEŞİKTAŞ 0-1 LAUSANNE
90' Karşılaşmanın ikinci yarısına 5 dakika ilave edildi.
85' Beşiktaş'ta Taylan'ın yerine Kartal Kayra oyuna dahil oldu.
79' Beyatt Lekoueiry ve Brandon Soppy oyundan çıktı. Alban Ajdini ve Hamza Abdallah sahada.
77' SARI KART | Beşiktaş'ta hakeme itiraz eden Orkun Kökçü sarı kart gördü.
73' Beşiktaş'ta Joao Mario oyundan çıkarken Demir Ege dahil oldu.
62' SARI KART | Lausanne'ın serbest vuruşunda Mert topu kontrol etmek için kalesinden açıldı. Karim Sow, Mert'e faul yaptı ve sarı kart gördü.
61' SARI KART | Beşiktaş'ta Emirhan sarı kart gördü.
46' KIRMIZI KART | Uduokhai'nin Soppy'e müdahalesi sonrası hakem Uduokhai'ye doğrudan kırmızı kart verdi.
46' Beşiktaş'ta Paulista'nın yerine Muçi sahada.
46' Karşılaşmada ikinci yarı başladı.
45' Karşılaşmada ilk yarı sona erdi.
45' GOL | Oyedeji Lausanne'ı öne geçiren golü kaydetti.
16' SARI KART | Hakeme yaptığı itiraz sonrası Rafa Silva sarı kart gördü.
14' Taylan sağ kanatta koşan Rafa'ya pas çıkardı. Sağ kanatta topla buluşan Rafa, Orkun'u gördü ve pasını verdi. Topla buluşan Orkun ceza sahası dışından şut denedi ancak rakip engelledi.
4' Mario'nun topu kaptırması sonrası Diakite sol kanatta topla buluştu. Ceza sahasına giren Diakite'nin şutunu Mert Günok çıkardı.
1' Dolmabahçe'de ilk düdük geldi! Başarılar Beşiktaş...