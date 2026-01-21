Beşiktaş’ta transfer hareketliliği: Rafa gidiyor, Abraham gündemde

Beşiktaş'ta Rafa Silva düğümü çözüldü. Takımdan ayrılmak isteyen, sakat olduğunu bahane gedip bir süre antrenmanlara çıkmayan Portekizli futbolcu eksi takımı Benfica’ya gidiyor. Beşiktaş yönetimi, Benfica ile yaptığı görüşmelerde anlaşma sağladı. Portekiz kulübünün, Beşiktaş’a Rafa için 7 milyon Avro seviyesinde bonservis ücreti ödeyeceği öğrenildi. Rafa Silva’nın bugün Benfica Sportif Direktörü Mario Branco ile İstanbul’dan ayrılması bekleniyor.

ABRAHAM PAZARLIĞI

Tammy Abraham’ın transferi için İstanbul’a gelen Aston Villa Sportif Direktörü Roberto Olabe, Beşiktaş yönetimiyle iki gündür sıkı pazarlık halinde. İngiliz santrfor, eski kulübü Aston Villa ile mali şartlarda anlaştı. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, 15 milyon Avro’dan kapıyı açan Aston Villa’ya 20 milyon Avro’dan aşağıya bu transferin olmayacağını ifade etti.

DEMİR EGE BRAGA’DA

Beşiktaş, Demir Ege Tıknaz’ın transferi için Braga ile anlaştı. Portekiz kulübü, SiyahBeyazlılara 7.5 milyon Avro bonservisin yanı sıra şarta bağlı bonuslar ve sonraki satıştan bir miktar pay verecek.