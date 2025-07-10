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Beşiktaş'tan 2 gollü prova: Siyah-beyazlılar galibiyetle başladı!

Beşiktaş'tan 2 gollü prova: Siyah-beyazlılar galibiyetle başladı!

10.07.2025 22:04:00
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Cumhuriyet Spor
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Beşiktaş'tan 2 gollü prova: Siyah-beyazlılar galibiyetle başladı!

Beşiktaş, Avusturya'da oynanan hazırlık maçında St. Pölten'i 2-0 mağlup etti.

Beşiktaş, antrenman kampının ilk hazırlık maçında Avusturya 2. Lig ekibi St. Pölten ile karşı karşıya geldi.

NV Arena'da oynanan mücadeleyi siyah beyazlılar, 2-0'lık skorla kazandı.

Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri dakika 50'de Semih Kılıçsoy ile dakika 53'te Salih Uçan kaydetti.

JURASEK İLK 11 BAŞLADI

Siyah-beyazlılar mücadelenin ikinci yarısına 11 değişiklikle başladı.

Beşiktaş'ın Benfica'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı David Jurasek, mücadelede ilk 11'de yer aldı.

ABRAHAM MAÇ KADROSUNA ALINMADI

Öte yandan, siyah-beyazlıların bir diğer transferi Tammy Abraham, maç kadrosunda yer almadı.

Beşiktaş sıradaki hazırlık maçında 16 Temmuz'da Wolfsberger AC ile karşılaşacak. Siyah-beyazlılar sezonun son hazırlık maçını ise 17 Temmuz'da A. Petrzalka ile oynayacak.

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