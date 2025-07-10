Beşiktaş'tan 2 gollü prova: Siyah-beyazlılar galibiyetle başladı!

Beşiktaş, antrenman kampının ilk hazırlık maçında Avusturya 2. Lig ekibi St. Pölten ile karşı karşıya geldi.
NV Arena'da oynanan mücadeleyi siyah beyazlılar, 2-0'lık skorla kazandı.
Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri dakika 50'de Semih Kılıçsoy ile dakika 53'te Salih Uçan kaydetti.
JURASEK İLK 11 BAŞLADI
Siyah-beyazlılar mücadelenin ikinci yarısına 11 değişiklikle başladı.
Beşiktaş'ın Benfica'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı David Jurasek, mücadelede ilk 11'de yer aldı.
ABRAHAM MAÇ KADROSUNA ALINMADI
Öte yandan, siyah-beyazlıların bir diğer transferi Tammy Abraham, maç kadrosunda yer almadı.
Beşiktaş sıradaki hazırlık maçında 16 Temmuz'da Wolfsberger AC ile karşılaşacak. Siyah-beyazlılar sezonun son hazırlık maçını ise 17 Temmuz'da A. Petrzalka ile oynayacak.