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Beşiktaş'tan 9 milyon euro'ya ret!

Beşiktaş'tan 9 milyon euro'ya ret!

21.06.2025 09:17:00
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Haber Merkezi
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Beşiktaş'tan 9 milyon euro'ya ret!

Ajax, Beşiktaş'ın genç futbolcusu Mustafa Erhan Hekimoğlu'na 9 milyon euro'luk bir teklif yaptı. Beşiktaş, Ajax'ın bu teklifini kabul etmedi.

Ajax, Mustafa Erhan Hekimoğlu'nu transfer etmek için Beşiktaş'ın kapısını çaldı.

Hollanda ekibi, 18 yaşındaki futbolcu için Beşiktaş'ın kapısını taksitler halinde ödenecek 9 milyon euro ile çaldı.

Beşiktaş, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in de kesinlikle satılmasını istemediği Mustafa Erhan için gelen bu teklifi kabul etmedi.

Güncel piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösterilen Mustafa Erhan'ın Beşiktaş ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

Beşiktaş'ta geride kalan sezonda 32 maçta süre bulan Mustafa Erhan Hekimoğlu, 3 gol attı ve 2 asist yaptı.

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