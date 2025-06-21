Beşiktaş'tan 9 milyon euro'ya ret!

Ajax, Mustafa Erhan Hekimoğlu'nu transfer etmek için Beşiktaş'ın kapısını çaldı.

Hollanda ekibi, 18 yaşındaki futbolcu için Beşiktaş'ın kapısını taksitler halinde ödenecek 9 milyon euro ile çaldı.

Beşiktaş, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in de kesinlikle satılmasını istemediği Mustafa Erhan için gelen bu teklifi kabul etmedi.

Güncel piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösterilen Mustafa Erhan'ın Beşiktaş ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

Beşiktaş'ta geride kalan sezonda 32 maçta süre bulan Mustafa Erhan Hekimoğlu, 3 gol attı ve 2 asist yaptı.