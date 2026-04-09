Beşiktaş'tan açıklama: Taylan Bulut kadrodan çıkarıldı!

9.04.2026 17:45:00
Beşiktaş, cuma günü oynanacak Antalyaspor maçı öncesi 20 yaşındaki Türk asıllı Alman oyuncu Taylan Bulut'un kadrodan çıkarıldığını duyurdu.

Beşiktaş'ta sağ bek Taylan Bulut, geçirdiği diş operasyonu nedeniyle Süper Lig'de cuma günü oynanacak Hesap.com Antalyaspor maçının kadrosundan çıkarıldı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Yaşadığı perikoronit problemi nedeniyle diş operasyonu geçiren futbolcumuz Taylan Bulut, Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig'de Hesap.com Antalyaspor ile oynayacağı müsabakanın kadrosundan çıkartılmıştır" denildi.

Beşiktaş, ligin 29. haftasında yarın saat 20.00'de sahasında Antalyaspor ile karşılaşacak.

İlgili Haberler

Eurocup yarı finallerinin MVP'si Beşiktaş GAİN'den Dotson oldu Beşiktaş GAİN forması giyen Devon Dotson, Basketbol BKT Avrupa Kupası (Eurocup) yarı finallerin en değerli oyuncusu seçildi.
Antalyaspor maçında Beşiktaş'ı bekleyen tehlike: Tam 6 futbolcu sınırda Trendyol Süper Lig'in 29. haftanın açılış maçında Beşiktaş, sahasında Hesap.com Antalyaspor'u konuk edecek. Siyah-beyazlılarda 6 futbolcu Antalyaspor maçı öncesinde ceza sınırında yer alıyor.
Beşiktaş'ta 14 araç kundaklandı: Çok sayıda gözaltı var İstanbul Beşiktaş'ta Selçuk Kürkoğlu'na (55) ait araç kiralama şirketi, motosikletle gelen kasklı saldırganlardan tarafından benzin dökülerek kundaklandı. 14 aracın zarar gördüğü olayın hemen ardından bu kez de Kürkoğlu'nun villası kurşunlandı. Saldırılarda yaralanan olmazken, yaklaşık 100 milyon liralık hasar oluştu. Olayla ilgili 11 şüpheli gözaltına alındı.