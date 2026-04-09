Eurocup yarı finallerinin MVP'si Beşiktaş GAİN'den Dotson oldu

9.04.2026 16:43:00
Beşiktaş GAİN forması giyen Devon Dotson, Basketbol BKT Avrupa Kupası (Eurocup) yarı finallerin en değerli oyuncusu seçildi.

Basketbol BKT Avrupa Kupası'nda Beşiktaş GAİN takımının ABD'li oyun kurucu Devon Dotson, yarı finallerin en değerli oyuncusu (MVP) oldu.

Organizasyondan yapılan açıklamada, "Beşiktaş GAİN'in oyun kurucusu Devon Dotson, en kritik anda büyük bir performans sergileyerek takımının Türk rakibi Bahçeşehir Koleji'ne karşı seriyi kazanmasına yardımcı oldu ve bu süreçte BKT Avrupa Kupası yarı finallerinin MVP'si seçildi" ifadeleri kullanıldı.

Bahçeşehir Koleji'ne seride 2-0 üstünlük kuran Beşiktaş GAİN'in 26 yaşındaki oyuncusunun, serideki maçlarda ortalama 22 dakika süre alarak 16 sayı, 5 asist, 4,5 ribaunt istatistiği yakaladığı ve 21 Performans Verimlilik Puanı (PIR) topladığı bildirildi.

İlgili Haberler

Beşiktaş GAİN'in EuroCup finalindeki rakibi belli oldu!
Beşiktaş GAİN'in EuroCup finalindeki rakibi belli oldu! Cosea JL Bourg, EuroCup yarı final üçüncü maçında kendi evinde ağırladığı Türk Telekom'u 94-78 mağlup ederek seriyi 2-1 kazandı. Fransız ekip finalde Beşiktaş GAİN'in rakibi oldu.
Beşiktaş’ın röntgeni
Beşiktaş’ın röntgeni Bir derbi daha hakem tartışmalarıyla geride kaldı.
Antalyaspor maçında Beşiktaş'ı bekleyen tehlike: Tam 6 futbolcu sınırda
Antalyaspor maçında Beşiktaş'ı bekleyen tehlike: Tam 6 futbolcu sınırda Trendyol Süper Lig'in 29. haftanın açılış maçında Beşiktaş, sahasında Hesap.com Antalyaspor'u konuk edecek. Siyah-beyazlılarda 6 futbolcu Antalyaspor maçı öncesinde ceza sınırında yer alıyor.