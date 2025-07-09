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Beşiktaş'tan ceza açıklaması!

Beşiktaş'tan ceza açıklaması!

9.07.2025 18:38:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Beşiktaş'tan ceza açıklaması!

Beşiktaş Kulübü yaptığı açıklamada UEFA tarafından verilen kadro maliyeti kuralı ihlalinde verilen 900.000 Euro para cezasına ilişkin yaptığı itirazın reddedildiğini yayımladı.

UEFA tarafından verilen 900.000 bin Euro'luk para cezasına itiraz eden Beşiktaş'a kötü haber geldi.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklama şöyle:

"Şirketimizin UEFA Kulüp Finansal Kontrol Organı Temyiz Dairesi'nde devam eden 01.12.2023-30.11.2024 dönemi için kadro maliyeti kuralı ihlal sürecine ilişkin dava sonuçlanmıştır. Dava sonucu aşağıdaki gibidir:

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin yaptığı itirazın reddine, Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye verilen 900.000 Avro tutarındaki para cezasının onaylanmasına karar verilmiş olup hukuki süreç tamamlanmıştır."

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