Beşiktaş'tan kanat transferinde sürpriz hamle

Yaz transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş'ın İtalya Serie A ekiplerinden Sassuolo'da forma giyen Armand Lauriente'yi renklerine bağlamak için harekete geçtiği öne sürüldü.

İtalyan gazeteci Alfredo Pedulla'nın haberine göre; siyah-beyazlı ekip önceki sezon yaz transfer döneminde gündeme gelen Armand Lauriente'ye ciddi biçimde ilgisi bulunuyor.

İTALYANLARIN ELİ GÜÇLÜ

Haberde Beşiktaşlı yetkililerin, 15 Mayıs 2026 tarihinde Serie A temsilcisiyle olan sözleşmesini 30 Haziran 2029'a kadar uzatan 27 yaşındaki yıldız için Sassuolo ile temasa geçtiği ifade edildi. Oyuncunun mukavelesini yenilediği için İtalyan ekibinin pazarlık masasında eli güçlü olduğu belirtildi.

Başkan Serdal Adalı'nın bir dönem Trabzonspor'un da gündemine gelen Armand Lauriente'yi siyah-beyazlı takıma kazandırmak için mali olarak her türlü fedakarlığı yapmaya hazır olduğu öğrenildi.

39 MAÇA 16 GOLE KATKI

Fransız yıldız Sassuolo'da geçen sezon forma istikrarıyla dikkat çekti. Serie A'da 38 karşılaşmada süre alan deneyimli kanat oyuncusu, 7 kez ağları havalandırırken, 9 da asist yaparak 16 gole doğrudan etki etti. İtalya Kupası'nda ise 1 kez forma giyen Lauriente skora katkı yapamadı.