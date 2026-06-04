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İtalyanlar duyurdu: Beşiktaş'tan Vincenzo Italiano hamlesi!

İtalyanlar duyurdu: Beşiktaş'tan Vincenzo Italiano hamlesi!

4.06.2026 20:02:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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İtalyanlar duyurdu: Beşiktaş'tan Vincenzo Italiano hamlesi!

Süper Lig ekibi Beşiktaş'ın Bologna ile yollarını ayıran 47 yaşındaki İtalyan teknik direktör Vincenzo Italiano ile görüştüğü ileri sürüldü.
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Beşiktaş'ta teknik direktör arayışları sürerken gündemdeki isimlerden Vincenzo Italiano için girişimler hız kazandı. 

İtalyan gazeteci Di Marzio'nun haberine göre siyah-beyazlılar, Bologna ile yollarını ayıran 47 yaşındaki teknik direktörü takımın başına getirmek için yoğun mesai harcıyor. Taraflar arasındaki görüşmelerin son günlerde sıklaştığı ve temasların aralıksız devam ettiği belirtildi.

BEŞİKTAŞ'TAN YOĞUN BASKI

Haberde, Beşiktaş yönetiminin Italiano'dan kesin yanıt almak için yoğun baskı yaptığı ifade edilirken, ilk temasların ardından tarafların anlaşma zemini bulmaya çalıştığı aktarıldı.

Öte yandan İtalyan basınında yer alan haberlere göre Beşiktaş, Vincenzo Italiano'ya sezon başına net 6 milyon Euro'dan 2 yıllık sözleşme teklif etti. İtalyan teknik direktörün ekibine ise sezon başına toplam net 2.5 milyon Euro önerildi.

Haberde, 48 yaşındaki teknik direktörün teklife tamamen olumlu yaklaştığı ve tarafların son ayrıntıları görüştüğü aktarıldı.

BOLOGNA'DA TARİH YAZMIŞTI

Pres gücü yüksek, tempolu ve hücum futbolu oynatmayı benimseyen Italiano, Bologna ile 2024-2025 sezonunda finalde Milan'ı yenerek İtalya Kupası'nı kazanmış ve kulübüne 51 yıl sonra bu turnuvadaki ilk kupasını getirmişti.

48 yaşındaki çalıştırıcı, 2023 ve 2024 yıllarında Fiorentina'yı UEFA Konferans Ligi'nde finale taşıdı.

İlgili Konular: #beşiktaş #Teknik Direktör #Vincenzo Italiano

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