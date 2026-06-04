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Beşiktaş'ta ayrılık iddiası: Bir maçta forma giymişti!

Beşiktaş'ta ayrılık iddiası: Bir maçta forma giymişti!

4.06.2026 17:59:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Beşiktaş'ta ayrılık iddiası: Bir maçta forma giymişti!

Süper Lig ekibi Beşiktaş'ın 28 yaşındaki Kolombiyalı kaleci Devis Vasquez ile yollarını ayırdığı iddia edildi.
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Süper Lig'de geride kalan sezonu 4. sırada tamamlayan Beşiktaş'ta kadro planlaması çalışmaları başladı. Siyah-beyazlıların, kaleci Devis Vasquez ile yollarını ayırdığı aktarıldı.

İSTANBUL'DAN AYRILDI İDDİASI

Beşiktaş'ın ara transfer döneminde Roma'dan renklerine bağladığı ve sezon sonuna kadar kiraladığı Devis Vasquez'e veda edildiği kaydedildi.

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Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Kolombiyalı file bekçisi, bugün İstanbul'dan ayrıldı.

SADECE KARAGÜMRÜK MAÇINDA OYNADI

Devis Vasquez, Beşiktaş formasıyla sadece bir maçta forma giydi.

28 yaşındaki kaleci, siyah-beyazlıların Fatih Karagümrük ile 0-0 berabere kaldığı karşılaşmada şans buldu ve 90 dakika sahada kaldı.

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