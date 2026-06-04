Beşiktaş'ta ayrılık iddiası: Bir maçta forma giymişti!

Süper Lig'de geride kalan sezonu 4. sırada tamamlayan Beşiktaş'ta kadro planlaması çalışmaları başladı. Siyah-beyazlıların, kaleci Devis Vasquez ile yollarını ayırdığı aktarıldı.
İSTANBUL'DAN AYRILDI İDDİASI
Beşiktaş'ın ara transfer döneminde Roma'dan renklerine bağladığı ve sezon sonuna kadar kiraladığı Devis Vasquez'e veda edildiği kaydedildi.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Kolombiyalı file bekçisi, bugün İstanbul'dan ayrıldı.
SADECE KARAGÜMRÜK MAÇINDA OYNADI
Devis Vasquez, Beşiktaş formasıyla sadece bir maçta forma giydi.
28 yaşındaki kaleci, siyah-beyazlıların Fatih Karagümrük ile 0-0 berabere kaldığı karşılaşmada şans buldu ve 90 dakika sahada kaldı.